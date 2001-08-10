В Александровске-Сахалинском в канаве обнаружено тело мужчины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку после обнаружения тела 55-летнего мужчины в канаве вдоль дороги по улице Новооктябрьская в Александровске-Сахалинском. Признаков насильственной смерти на месте происшествия следователи не нашли – причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, правоохранители обнаружили тело горожанина в придорожной канаве. Специалисты уже осмотрели место происшествия и не выявили видимых повреждений, характерных для криминальной смерти. Для точного определения причины гибели назначили судебно-медицинское исследование.

В настоящее время следователи выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Они опрашивают возможных свидетелей и изучают обстановку в районе происшествия. По итогам проверки компетентные органы примут соответствующее процессуальное решение.