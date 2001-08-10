На Сахалине водитель «Toyota Land Cruiser» спровоцировал ДТП с грузовиком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 мая 2026 года в Ногликском районе 60-летний водитель «Toyota Land Cruiser» нарушил правила расположения машины на дороге и столкнулся с грузовиком «Hino». В результате аварии – пять пострадавших: сам водитель легковушки и четверо его пассажиров. На месте работали сотрудники полиции.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, ДТП случилось 8 мая 2026 года в 14 часов 35 минут на 694-м километре автодороги «Южно-Сахалинск–Оха». Водитель внедорожника двигался в южном направлении, выехал на полосу встречного движения и совершил там столкновение с автомобилем «Hino». За рулем грузовика находился 40-летний мужчина.

Встречный водитель не пострадал. А вот у водителя «Toyota Land Cruiser» и его пассажиров – людей в возрасте 36, 43, 44 и 45 лет – медики зафиксировали телесные повреждения. Полиция проводит проверку по факту аварии. Сотрудники устанавливают все обстоятельства, включая точную причину выезда на встречную полосу.