В Южно-Сахалинске впервые пройдет чемпионат ДФО по гонкам с препятствиями

В Южно-Сахалинске впервые проведут чемпионат Дальневосточного федерального округа по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров. Соревнования состоятся 30 мая на площадке лыжно-биатлонного комплекса «Триумф».

Полоса препятствий представляет собой стометровку с десятью этапами. Участникам предстоит продемонстрировать скорость, выносливость, ловкость и координацию. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, каждый финишёр получит уникальную медаль.

Организаторы приглашают зрителей и болельщиков поддержать атлетов. Гости увидят зрелищные и динамичные соревнования. Вход на комплекс «Триумф» 30 мая будет свободным для всех желающих.