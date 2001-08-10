Тихоокеанское
информационное агентство
7 Мая 2026
Сейчас 22:34
75,22|88,06
Подросток гонял по Холмску на незарегистрированном мотоцикле
10:50, | Новости спорта Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске впервые пройдет чемпионат ДФО по гонкам с препятствиями

В Южно-Сахалинске впервые пройдет чемпионат ДФО по гонкам с препятствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске впервые проведут чемпионат Дальневосточного федерального округа по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров. Соревнования состоятся 30 мая на площадке лыжно-биатлонного комплекса «Триумф».

Полоса препятствий представляет собой стометровку с десятью этапами. Участникам предстоит продемонстрировать скорость, выносливость, ловкость и координацию. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, каждый финишёр получит уникальную медаль.

Организаторы приглашают зрителей и болельщиков поддержать атлетов. Гости увидят зрелищные и динамичные соревнования. Вход на комплекс «Триумф» 30 мая будет свободным для всех желающих.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?