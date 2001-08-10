Почти 3200 нарушений ПДД зафиксировали стационарные комплексы на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на Сахалине произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 176 нарушений правил дорожного движения, причем 24 водителя не имели права управлять автомобилем либо сели за руль в состоянии опьянения.

Полицейские задержали и отстранили от управления транспортными средствами шесть водителей, которые находились за рулем нетрезвыми. Как рассказали ТИА «Острова» в областной автоинспекции, еще 18 нарушителей не имели водительских прав вообще либо суд ранее лишил их этого права. Всех задержанных отстранили от управления, а девять автомобилей поместили на специализированную стоянку.

За сутки сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности нескольких водителей по различным статьям. Шесть человек выехали на встречную полосу. Один водитель управлял незарегистрированным автомобилем. Еще десять нарушителей ездили с тонированными стеклами. Одиннадцать водителей эксплуатировали машины с техническими неисправностями. Семь человек нарушили требования дорожных знаков и правила стоянки. Кроме того, полицейские оштрафовали одного водителя за неправильную перевозку детей, одного – за непристегнутый ремень безопасности и еще одного – за неповиновение законным требованиям полиции.

Должники по штрафам Госавтоинспекции тоже не остались без внимания: сотрудники составили десять административных материалов на водителей, которые не уплатили штрафы в установленный срок. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 3195 нарушений правил дорожного движения.

