На Камчатке пьяный водитель протаранил не менее 12 машин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь на 6 мая в Петропавловске-Камчатском во дворе домов №18, 20, 22 и 24 на улице Савченко произошёл массовый наезд на припаркованные автомобили. По предварительным данным, около 2:30 водитель внедорожника Toyota Prado, находясь в состоянии опьянения, протаранил не менее 12 машин, пишет ТК "41 Регион".
Остановить нарушителя удалось двум молодым людям, которые в это время находились во дворе. Они удержали водителя до приезда полиции.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По словам очевидцев, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Информация о происшествии уточняется.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
13:41 Сегодня ВТБ наградил победителей марафона "Управление личным бюджетом" в Сахалинской области
09:48 Сегодня 36 единиц оружия изъяли у сахалинцев за неделю
08:57 Сегодня На Камчатке пьяный водитель протаранил не менее 12 машин
11:35 Сегодня Подросток гонял по Холмску на незарегистрированном мотоцикле
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
10:35 30 Апреля Более 2 500 нарушений ПДД зафиксировали камеры за сутки на Сахалине
12:16 30 Апреля На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
09:53 30 Апреля Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 10:50 Сегодня В Южно-Сахалинске впервые пройдет чемпионат ДФО по гонкам с препятствиями
- 09:56 5 Мая Сахалинский историк раскрыл малоизвестные факты об освобождении Европы
- 09:03 4 Мая Сахалинской областной библиотеке присвоено имя Николая Тарасова
- 12:16 30 Апреля На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?