На Камчатке пьяный водитель протаранил не менее 12 машин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 6 мая в Петропавловске-Камчатском во дворе домов №18, 20, 22 и 24 на улице Савченко произошёл массовый наезд на припаркованные автомобили. По предварительным данным, около 2:30 водитель внедорожника Toyota Prado, находясь в состоянии опьянения, протаранил не менее 12 машин, пишет ТК "41 Регион".

Остановить нарушителя удалось двум молодым людям, которые в это время находились во дворе. Они удержали водителя до приезда полиции.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По словам очевидцев, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Информация о происшествии уточняется.