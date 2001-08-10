36 единиц оружия изъяли у сахалинцев за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе сотрудники Росгвардии за неделю проверили 179 мест хранения оружия и изъяли у граждан 36 единиц гражданского оружия. Нарушителями стали жители Южно-Сахалинска и Охи – росгвардейцы изъяли у них 7 единиц огнестрельного оружия за несоблюдение сроков перерегистрации. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, ведомство выявило нарушения у граждан-владельцев оружия и составило 9 административных протоколов.

Проверки также выявили обстоятельства, которые исключают возможность хранения и использования оружия. Отсутствие медицинского освидетельствования у владельцев в Южно-Сахалинске и Охе стало основанием для изъятия 12 охотничьих ружей. Еще 9 единиц огнестрельного гражданского оружия лишились сахалинцы, которых подозревают в совершении умышленных преступлений. Всего за минувшую неделю сотрудники ведомства поместили на временное хранение 36 единиц гражданского оружия и аннулировали 8 разрешений на его хранение и ношение. Жители региона добровольно сдали 2 охотничьих ружья. Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и профилактику правонарушений в сфере оборота оружия.

В ходе предоставления государственных услуг в ведомство поступило 140 заявлений от граждан и организаций. Сотрудники рассмотрели 262 обращения с учетом ранее поступивших заявок. Владельцам оружия напоминаем об ответственности и соблюдении требований законодательства. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием проводится не реже одного раза в пять лет. Отсутствие такой справки влечет изъятие оружия.