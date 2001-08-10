Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек

Воспитанники детского сада № 5 «Полянка» из Южно-Сахалинска собрали более 300 отработанных батареек общим весом почти 7 килограммов. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении регионального оператора по обращению с отходами, экологическая акция прошла в рамках Всероссийского «Дня Эколят». Дошкольники вместе с родителями и воспитателями сдали опасные отходы в специальный контейнер, который установили в ближайшем торговом центре.

Специалист управления по обращению с отходами Екатерина Николаева провела для ребят познавательную беседу. Дети узнали, какие отходы относятся к опасным, а какие к безопасным, и удивились, что одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров почвы. Чтобы закрепить знания, сотрудник регоператора обозначила квадрат такой площади с батарейкой в центре и провела викторину. В завершение каждый ребёнок самостоятельно опустил батарейки в специальный накопитель.

В детском саду регулярно проводят занятия на тему экологии, защиты окружающей среды и сортировки отходов. Воспитатель Надежда Смирнова отметила, что дети сами тянутся к участию в экологических акциях, особенно им нравятся игры по сортировке отходов. Акция в «Полянке» стала частью системной работы по экологическому воспитанию в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».