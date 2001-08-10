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Сахалинский филиал Россельхознадзора проверил более 1,8 тыс. партий кормов с начала 2026 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» проведено свыше 1,8 тысячи исследований партий кормов.
По данным на 10 июля, Сахалинским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса» с начала 2026 года проведено свыше 1,8 тыс. исследований проб от 119 партий различных кормов.
Исследована продукция общим весом более 23 тыс. т и 7,7 тыс. упаковок.
Специалистами филиала проведены исследования партий кормовой муки, комбикорма для свиней, корм для рыб, соевый жмых и др. виды продукции. Исследования проведены на соответствие кормов требованиям ГОСТа и техническим условиям (оценивалось до 35 показателей).
Нарушения установлены в 7 партиях кормов общим весом 130,9 т (в 6 партиях комбикорма для свиней разного возраста и 1 партии мясокостной муки), всего выявлено 22 несоответствия нормативным показателям. Эти показатели характеризуют питательную ценность и свежесть кормов.
После получения положительных результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста», доведена до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер в пределах компетенции и передана заказчикам исследований.
Исследована продукция общим весом более 23 тыс. т и 7,7 тыс. упаковок.
Специалистами филиала проведены исследования партий кормовой муки, комбикорма для свиней, корм для рыб, соевый жмых и др. виды продукции. Исследования проведены на соответствие кормов требованиям ГОСТа и техническим условиям (оценивалось до 35 показателей).
Нарушения установлены в 7 партиях кормов общим весом 130,9 т (в 6 партиях комбикорма для свиней разного возраста и 1 партии мясокостной муки), всего выявлено 22 несоответствия нормативным показателям. Эти показатели характеризуют питательную ценность и свежесть кормов.
После получения положительных результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста», доведена до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер в пределах компетенции и передана заказчикам исследований.
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