На Сахалине провели масштабные рейды по борьбе с нарушениями миграционного законодательства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В период с 9 по 10 июля 2026 года сотрудники Управления по вопросам миграции, Управления Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области, военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Восточному военному округу при силовой поддержке Управления Росгвардии по Сахалинской области провели комплексные рейдовые мероприятия по проверке законности нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации. В ходе проверок мест компактного проживания иностранцев в Южно-Сахалинске по итогам двух дней составлены административные протоколы за различные нарушения миграционного законодательства. Кроме того, совместно с Управлением Госавтоинспекции проводились рейды по проверке водителей, в том числе иностранных граждан, на предмет соблюдения правил дорожного движения и миграционных требований. Всего за два дня составлено 9 протоколов по статьям, предусматривающим ответственность за нарушение правил въезда, режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности. Работа в данном направлении носит системный характер и будет продолжена — контроль за соблюдением миграционного законодательства остаётся одним из приоритетов в обеспечении правопорядка и безопасности на территории Сахалинской области.
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