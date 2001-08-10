Сахалинцам напомнили, куда вывозить строительный мусор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре участились случаи, когда строительный мусор оставляют на контейнерных площадках у многоквартирных домов. Мешки не только После закрытия свалки в Южно-Сахалинске ближайший легальный полигон находится в Долинске портят вид дворов, но и блокируют подъезд спецтехники.

По федеральному закону отходы от капремонта, сноса, бой бетона, кирпича и стеновые перекрытия не относятся к твердым коммунальным отходам. Складировать их на обычных площадках запрещено. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ области, вывоз таких отходов не входит в тариф регионального оператора и требует обращения в лицензированную организацию за отдельную плату.

После закрытия свалки в Южно-Сахалинске ближайший легальный полигон находится в Долинске. Там отходы 4 класса опасности принимают только от юридических лиц с лицензией. Отходы 5 класса (лом кирпича, брусчатки, щебня) граждане могут вывезти сами или через стороннюю организацию без лицензии. Для этого надо заранее приобрести талон в офисе по адресу: Долинск, ул. Комсомольская, 34Б.

В государственной жилищной инспекции пояснили, что управляющая компания не обязана вывозить стройотходы, если это не прописано в тарифе. Собственники могут на общем собрании большинством голосов заключить договор со спецфирмой, установить отдельный контейнер и утвердить порядок оплаты — в составе содержания жилья или отдельной строкой.

За незаконное размещение стройотходов предусмотрены штрафы по статье 8.2 КоАП РФ: для граждан — до 3 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 250 тысяч.