Четыре немецкие овчарки приступят к работе в аэропорту Южно-Сахалинска с 1 июля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кинологическая группа аэровокзала «Южно-Сахалинск» в полном составе прошла аттестацию – все четыре немецкие овчарки подтвердили профессиональные навыки и теперь смогут нести службу в терминале и на прилегающей территории. Экзамен для четвероногих сотрудников и их наставников приняла авторитетная комиссия, а подготовка к испытаниям заняла всего три месяца. С 1 июля кинологические расчеты приступят к полноценной работе посменно – по два специалиста с собаками будут заступать на дежурство в режиме два дня через два.
Оценку системной подготовки собак и умений их хозяев эксперты проводили в течение двух дней. В состав комиссии вошли начальник группы подготовки сил ТБ Дмитрий Святой, начальник штаба СТБ Олег Синявин и главный кинолог УФСИН России по Сахалинской области Сергей Коршун. Возглавил судейскую коллегию заместитель генерального директора по безопасности аэровокзала Александр Ломако. Испытания организовали в четыре этапа: в первый день специалисты поручили командам досмотреть помещения терминала и багаж пассажиров, во второй – проверить прилегающую территорию и автотранспорт на стоянке. При выполнении заданий эксперты оценивали скорость реакции, сосредоточенность группы, мастерство кинолога в управлении собакой и способность животного подчиняться, увлекаться поиском и точно подавать сигналы. Для разных типов запрещенных веществ овчарки используют различные обозначения: взрывчатку они отмечают зависанием над предметом, а наркотические средства – касанием, контактом.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе аэровокзала, к интенсивной подготовке сигнального поведения и поиска запрещенных предметов группа приступила только в марте, когда получила имитаторы веществ. Таким образом, на подготовку к аттестации у кинологов и их питомцев оставалось лишь три месяца – сжатые сроки, по признанию специалистов. Добавляло волнения и возраст напарников: в команде трудятся как молодые овчарки по 9 и 10 месяцев, так и более взрослые собаки. Кинологи подбирали доступные методики обучения, советовались с экспертами и проводили тренировки по три раза в день для достижения высоких результатов. К экзамену группа полностью освоилась в терминале, изучила всю доступную образовательную базу и помимо поиска и сигнального поведения успешно продемонстрировала знание маршрутов и отличное послушание.
Заместитель генерального директора по безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Александр Ломако отметил, что все команды достойно справились с заданиями, несмотря на юный возраст животных и короткий подготовительный период. Он подчеркнул, что аэровокзал стал первым транспортным предприятием области, где создаст собственную полноценную кинологическую группу, и выразил уверенность, что новое подразделение усилит безопасность пассажиров. С 1 июля кинологи и их компаньоны приступят к патрулированию помещений терминала и прилегающей территории – одновременно на смену будут заступать две немецкие овчарки.
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