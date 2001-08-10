Тихоокеанское
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08:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали у Шикотана

Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали у Шикотана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 18 июня 2026 года в акватории у южных Курил произошло землетрясение. Специалисты Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН зарегистрировали подземный толчок в 22:09 по сахалинскому времени. Эпицентр события находился в 62 километрах к юго-западу от села Малокурильское на острове Шикотан.

Сейсмологи определили координаты очага – 43,4 градуса северной широты и 146,7 градуса восточной долготы. Глубина залегания очага составила 37 километров. Инструментальная магнитуда толчка достигла значения 3,9.

Как рассказали ТИА "Острова" в Сахалинском филиале ЕГС РАН, на самом Шикотане жители могли ощутить колебания земной поверхности силой до 3 баллов. Более точные данные об интенсивности сотрясений в населённых пунктах специалисты получат после обработки дополнительной информации от сейсмических станций. Угрозы цунами данный подземный толчок не создавал.

 

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