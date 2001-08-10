На Сахалине полицейские за пять дней изъяли более 9 тысяч бутылок нелегального алкоголя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники сахалинской полиции изъяли свыше 9 тысяч бутылок алкоголя без документов в ходе оперативно-профилактических мероприятий. Рейд проходил с 25 по 29 мая 2026 года на всей территории оперативного обслуживания регионального УМВД. Правоохранители проверили более сотни объектов розничной торговли и предприятий общественного питания на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере оборота спиртосодержащей, табачной и никотинсодержащей продукции.
За время операции полицейские зафиксировали 18 нарушений и составили 26 протоколов об административных правонарушениях. Статьи 14.2, 14.16, 14.17 и 14.17.1 КоАП РФ предусматривают ответственность за незаконную продажу товаров с ограниченным оборотом, нарушение правил реализации алкоголя и требований к его обороту, а также за нелегальную розничную торговлю со стороны физических лиц. В ходе проверок выявили случаи продажи самогона и другой домашней спиртосодержащей продукции. Также обнаружили факты реализации жидкостей для электронных сигарет и табачных изделий с поддельной или отсутствующей маркировкой – по каждому такому эпизоду назначили экспертизу изъятых образцов.
Оперативники задокументировали и случай сбыта иностранного алкоголя и табака без лицензии и федеральных специальных марок. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти, общий итог рейда впечатляющий: из теневого оборота изъяли 9 399 бутылок спиртного разного объёма и марок, включая зарубежную продукцию. Кроме того, полицейские конфисковали 114 картриджей для электронных систем доставки никотина и более 20 пачек импортных сигарет.
Работа по пресечению нелегального оборота алкоголя, табака и никотиносодержащих товаров на Сахалине остаётся системной задачей. Сотрудники органов внутренних дел нацелены на усиление контроля и надзора в этой сфере. Операция "Алкоголь, никотин" показала высокую результативность, и аналогичные профилактические меры будут продолжены.
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