Школьники из Синегорска выиграли грант в 200 тысяч рублей на Всероссийском конкурсе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ученики средней школы №18 из Синегорска заняли призовое место на Всероссийском конкурсе «Движение Первых» и получили грант в размере 200 тысяч рублей. Конкурс проводили среди первичных отделений по всей стране, и команда синегорских школьников добилась почётного третьего места в номинации «Лига возможностей», рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
В течение учебного года участники выполняли задания, а экспертное жюри оценивало их дистанционно. Победа принесла команде грант, который школьники планируют потратить на развитие своего отделения. Ученица школы №18 Вероника Галиуллина пояснила, что средства пойдут на приобретение цветного принтера, суфлёров и микрофонов, а также на обустройство специального помещения для встреч, разработки проектов и проведения мероприятий. Кроме того, ребята создали интеллектуальную настольную игру «Наставникус», которая тренирует память и внимание, а также знакомит игроков с ценностями «Движения Первых». Виолетта Хе уточнила, что в процессе игры участники могут разработать любое мероприятие и реализовать его в своём населённом пункте.
Школьники Синегорска не ограничиваются конкурсной деятельностью – они регулярно организуют мероприятия в местном детском саду, приводят в порядок общественные пространства, помогают приютам для животных и заботятся о пожилых людях. Директор средней школы №18 Вера Шелохаева отметила, что ребята отличаются активностью и отзывчивостью, поэтому всегда оказываются в центре позитивных событий как школы, так и всего села. Она добавила, что участие во Всероссийском конкурсе стало для них первым опытом такого уровня, и сразу принесло успех, поэтому сейчас школьники намерены двигаться только вперёд. Даже в летние каникулы команда продолжает проводить мероприятия и оказывать помощь всем, кто в этом нуждается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:55 Сегодня Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали у Шикотана
09:04 Сегодня На Сахалине полицейские за пять дней изъяли более 9 тысяч бутылок нелегального алкоголя
09:44 Сегодня На Сахалине за сутки камеры зафиксировали 4250 нарушений ПДД
09:41 Сегодня Школьники из Синегорска выиграли грант в 200 тысяч рублей на Всероссийском конкурсе
10:51 15 Июня Известного крабопромышленника задержали в Приморье
11:09 15 Июня Сахалинские мастера создали текстильные панно с мысом Великан и останцем Лягушка
10:25 15 Июня Сахалинские автоинспекторы за выходные дни задержали 33 пьяных водителя
14:33 15 Июня Традиционный корейский костюм ханбок представили в Южно-Сахалинске
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
Выбор редакции
- 09:59 Сегодня Четыре немецкие овчарки приступят к работе в аэропорту Южно-Сахалинска с 1 июля
- 10:16 Вчера Сахалинские спортсмены взяли бронзу командного зачета на фестивале ИнваАмур-2026
- 14:38 17 Июня Подростки из Южно-Сахалинска поборолись за призовые места в турнире "360"
- 09:50 17 Июня Карьерные клубы Сахалина помогли найти работу более чем 100 женщинам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?