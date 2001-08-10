Школьники из Синегорска выиграли грант в 200 тысяч рублей на Всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученики средней школы №18 из Синегорска заняли призовое место на Всероссийском конкурсе «Движение Первых» и получили грант в размере 200 тысяч рублей. Конкурс проводили среди первичных отделений по всей стране, и команда синегорских школьников добилась почётного третьего места в номинации «Лига возможностей», рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

В течение учебного года участники выполняли задания, а экспертное жюри оценивало их дистанционно. Победа принесла команде грант, который школьники планируют потратить на развитие своего отделения. Ученица школы №18 Вероника Галиуллина пояснила, что средства пойдут на приобретение цветного принтера, суфлёров и микрофонов, а также на обустройство специального помещения для встреч, разработки проектов и проведения мероприятий. Кроме того, ребята создали интеллектуальную настольную игру «Наставникус», которая тренирует память и внимание, а также знакомит игроков с ценностями «Движения Первых». Виолетта Хе уточнила, что в процессе игры участники могут разработать любое мероприятие и реализовать его в своём населённом пункте.

Школьники Синегорска не ограничиваются конкурсной деятельностью – они регулярно организуют мероприятия в местном детском саду, приводят в порядок общественные пространства, помогают приютам для животных и заботятся о пожилых людях. Директор средней школы №18 Вера Шелохаева отметила, что ребята отличаются активностью и отзывчивостью, поэтому всегда оказываются в центре позитивных событий как школы, так и всего села. Она добавила, что участие во Всероссийском конкурсе стало для них первым опытом такого уровня, и сразу принесло успех, поэтому сейчас школьники намерены двигаться только вперёд. Даже в летние каникулы команда продолжает проводить мероприятия и оказывать помощь всем, кто в этом нуждается.