Известного крабопромышленника задержали в Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Силовые структуры провели серию обысков в центральных офисах группы компаний «Антей» во Владивостоке. По итогам оперативных мероприятий был задержан бенефициар группы Игорь Михнов, которого затем этапировали в Москву. Однако, как стало известно, Мещанский районный суд столицы отказался удовлетворить ходатайство следствия о заключении предпринимателя под стражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на KONKURENT.RU.

Согласно данным судебной картотеки, Михнову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы (часть 4 статьи 159 УК РФ). Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы и крупный штраф. По мнению экспертов, повышенное внимание правоохранительных органов к руководству «Антея» может быть связано с процессом распределения квот на вылов морских биоресурсов, а также с возможными нарушениями прозрачности при освоении государственных субсидий.

Игорь Михнов является наследником семейного бизнеса. Его отец Иван Михнов основал и возглавляет ГК «Антей», а ранее был известен как создатель крабодобывающей компании «Иянин Кутх». Сегодня «Антей» входит в тройку крупнейших игроков на рынке добычи краба, контролируя квоты на более чем 18 тысяч тонн и ежегодно вылавливая около 20 тысяч тонн рыбы.

Официальные причины, по которым суд принял столь мягкое решение, на портале московских судов не раскрываются. В деловых кругах тот факт, что Михнов избежал СИЗО (в отличие от многих фигурантов аналогичных экономических дел), связывают с влиянием его партнеров. В первую очередь упоминаются лоббистские возможности Аркадия Пинчевского, в прошлом занимавшего пост вице-губернатора Сахалинской области.

До недавнего времени Пинчевскому принадлежала доля в 49,5% в управляющей компании группы — ООО «Антей управление активами». В январе его доля перешла к компании «Бриз», которая, по открытым данным, принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду под управлением УК «Северная эгида». Эта управляющая компания ранее была связана со структурами миллиардера Аркадия Ротенберга.