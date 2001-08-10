Известного крабопромышленника задержали в Приморье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Силовые структуры провели серию обысков в центральных офисах группы компаний «Антей» во Владивостоке. По итогам оперативных мероприятий был задержан бенефициар группы Игорь Михнов, которого затем этапировали в Москву. Однако, как стало известно, Мещанский районный суд столицы отказался удовлетворить ходатайство следствия о заключении предпринимателя под стражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на KONKURENT.RU.
Согласно данным судебной картотеки, Михнову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы (часть 4 статьи 159 УК РФ). Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы и крупный штраф. По мнению экспертов, повышенное внимание правоохранительных органов к руководству «Антея» может быть связано с процессом распределения квот на вылов морских биоресурсов, а также с возможными нарушениями прозрачности при освоении государственных субсидий.
Игорь Михнов является наследником семейного бизнеса. Его отец Иван Михнов основал и возглавляет ГК «Антей», а ранее был известен как создатель крабодобывающей компании «Иянин Кутх». Сегодня «Антей» входит в тройку крупнейших игроков на рынке добычи краба, контролируя квоты на более чем 18 тысяч тонн и ежегодно вылавливая около 20 тысяч тонн рыбы.
Официальные причины, по которым суд принял столь мягкое решение, на портале московских судов не раскрываются. В деловых кругах тот факт, что Михнов избежал СИЗО (в отличие от многих фигурантов аналогичных экономических дел), связывают с влиянием его партнеров. В первую очередь упоминаются лоббистские возможности Аркадия Пинчевского, в прошлом занимавшего пост вице-губернатора Сахалинской области.
До недавнего времени Пинчевскому принадлежала доля в 49,5% в управляющей компании группы — ООО «Антей управление активами». В январе его доля перешла к компании «Бриз», которая, по открытым данным, принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду под управлением УК «Северная эгида». Эта управляющая компания ранее была связана со структурами миллиардера Аркадия Ротенберга.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:51 Сегодня Известного крабопромышленника задержали в Приморье
08:27 Сегодня На Сахалине в 2025 году ввели более 400 тысяч квадратных метров нового жилья
09:41 Сегодня На Куриал оштрафовали директора УК за текущую канализацию и отсутствие урн
10:25 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за выходные дни задержали 33 пьяных водителя
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
10:11 11 Июня Минтруд: страховые пенсии, включая выплаты многодетным матерям, будут назначать без заявлений граждан
09:28 11 Июня На Сахалине сбили ребенка, выбежавшего на дорогу
10:45 11 Июня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
Выбор редакции
- 14:33 Сегодня Традиционный корейский костюм ханбок представили в Южно-Сахалинске
- 11:09 Сегодня Сахалинские мастера создали текстильные панно с мысом Великан и останцем Лягушка
- 11:00 11 Июня На Сахалине подвели результаты фотоконкурса "Русские места в Китае"
- 10:55 9 Июня Сахалинские чир-спортсменки завоевали серебро в Новосибирске и бронзу в Самаре
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?