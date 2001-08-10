Сахалинские чир-спортсменки завоевали серебро в Новосибирске и бронзу в Самаре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсменки Арина Коваленко и Арина Лапушко взяли две медали на всероссийских соревнованиях по чир спорту. На турнире «Первые в Сибири» в Новосибирске дуэт завоевал серебро, а на состязаниях «Волжские просторы» в Самаре – бронзу.
В Новосибирске за награды боролись более 2500 участников из 28 регионов России. Островные чир-спортсменки выступали в категории «чир-хип-хоп двойки» и заняли второе место. Победители обошли сахалинский дуэт всего на 4 балла.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в Самаре конкуренция оказалась ещё выше – рекордные 4000 участников. Арина Коваленко и Арина Лапушко снова поднялись на пьедестал, завоевав третье место. Серебряных призёров дуэт уступил лишь 0,1 балла.
Главный тренер сборной Сахалинской области по чир спорту Кристина Лях высоко оценила результат воспитанниц. «Состав выступающих на турнире был очень сильным, поэтому второе место наших девочек – это огромное достижение. Повод гордиться и работать дальше. Благодарю их за большую проделанную работу и самоотдачу. Сахалинки достойно представили островной регион на сибирской земле», – отметила тренер.
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