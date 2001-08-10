Тихоокеанское
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18:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Кадровый центр Сахалинской области представил июльскую подборку редких вакансий

Кадровый центр Сахалинской области представил июльскую подборку редких вакансий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кадровый центр Сахалинской области составил июльскую подборку редких вакансий. В нее вошли 16 позиций на 43 рабочих места. Зарплаты по отдельным предложениям достигают 170 тысяч рублей.

Самая высокая оплата в подборке — у повара-пиццмейкера в Южно-Сахалинске: от 150 до 170 тысяч рублей. Также работодатели ищут грумера с зарплатой до 150 тысяч рублей, водолазов — до 130 тысяч рублей, техника-электрика по ремонту аттракционов — 130 тысяч рублей и аналитика-координатора анализа полетных данных — 129 тысяч рублей.

В числе редких предложений есть и морские специальности. В Корсакове требуются багермейстеры с зарплатой до 120 тысяч рублей, водолазы и врач по водолазной медицине. В Холмске также открыты места для водолазов и составителей поездов.

Вакансии есть не только в технической сфере. Работодатели ищут балетмейстера, режиссера, врача по паллиативной медицинской помощи, художника компьютерной графики, составителя фарша и обработчиков птицы. Самая большая потребность в подборке — у АО «Птицефабрика Островная»: заявлено 15 рабочих мест для обработчиков птицы.

«Редкими такие вакансии становятся не только из-за названия. Часто это сочетание узких навыков, специальных допусков, опыта и конкретных условий работы. Для Кадрового центра такие предложения важны: они показывают, каких специалистов рынок ищет точечно, и где кандидату может понадобиться обучение, переобучение или помощь в подтверждении квалификации», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Карьерные консультанты помогают соискателям разобраться в требованиях работодателя, оценить свой опыт, составить резюме и подготовиться к собеседованию. Если человеку не хватает навыков, специалисты могут предложить подходящие варианты обучения.

Работодателям Кадровый центр помогает точнее описать вакансию, подобрать кандидатов и расширить круг поиска, особенно если речь идет о редкой или узкопрофильной специальности.

Актуальные вакансии можно найти на портале «Работа России» или уточнить в любом филиале регионального Кадрового центра.

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