Кадровый центр Сахалинской области представил июльскую подборку редких вакансий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кадровый центр Сахалинской области составил июльскую подборку редких вакансий. В нее вошли 16 позиций на 43 рабочих места. Зарплаты по отдельным предложениям достигают 170 тысяч рублей.

Самая высокая оплата в подборке — у повара-пиццмейкера в Южно-Сахалинске: от 150 до 170 тысяч рублей. Также работодатели ищут грумера с зарплатой до 150 тысяч рублей, водолазов — до 130 тысяч рублей, техника-электрика по ремонту аттракционов — 130 тысяч рублей и аналитика-координатора анализа полетных данных — 129 тысяч рублей.

В числе редких предложений есть и морские специальности. В Корсакове требуются багермейстеры с зарплатой до 120 тысяч рублей, водолазы и врач по водолазной медицине. В Холмске также открыты места для водолазов и составителей поездов.

Вакансии есть не только в технической сфере. Работодатели ищут балетмейстера, режиссера, врача по паллиативной медицинской помощи, художника компьютерной графики, составителя фарша и обработчиков птицы. Самая большая потребность в подборке — у АО «Птицефабрика Островная»: заявлено 15 рабочих мест для обработчиков птицы.

«Редкими такие вакансии становятся не только из-за названия. Часто это сочетание узких навыков, специальных допусков, опыта и конкретных условий работы. Для Кадрового центра такие предложения важны: они показывают, каких специалистов рынок ищет точечно, и где кандидату может понадобиться обучение, переобучение или помощь в подтверждении квалификации», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Карьерные консультанты помогают соискателям разобраться в требованиях работодателя, оценить свой опыт, составить резюме и подготовиться к собеседованию. Если человеку не хватает навыков, специалисты могут предложить подходящие варианты обучения.

Работодателям Кадровый центр помогает точнее описать вакансию, подобрать кандидатов и расширить круг поиска, особенно если речь идет о редкой или узкопрофильной специальности.

Актуальные вакансии можно найти на портале «Работа России» или уточнить в любом филиале регионального Кадрового центра.