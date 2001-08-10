У берегов Кунашира запечатлена стая из 150 дельфинов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23.07.2026 — 41-й раз будет отмечаться День китов и дельфинов. Этот день — память о решении Международной китобойной комиссии (МКК) 1982 года о запрете их коммерческого промысла. В преддверии Всемирного дня защиты китов и дельфинов копилка полевых наблюдений заповедника «Курильский» за обитателями акватории Южных Курил пополнилась новыми уникальными кадрами.

Местный житель Роман Зарецкий поделился с заповедником «Курильский» видеозаписями, на которых запечатлена большая стая дельфинов, следующая своим маршрутом с севера на юг вдоль тихоокеанской стороны Кунашира. По приблизительной оценке специалистов, в группе насчитывалось не менее 150 особей. Авторы этого великолепного морского перформанса — тихоокеанские белобокие дельфины (Lagenorhynchus obliquidens).

Тихоокеанские белобокие дельфины — обитатели северной части Тихого океана. Их ареал простирается от берегов Японии и Курильской гряды до Аляски и Калифорнии.

Тихоокеанский белобокий дельфин — сравнительно небольшое, но невероятно атлетичное животное. Длина тела взрослой особи колеблется в пределах 1,7–2,3 метра, а масса достигает 80–150 кг. Их легко узнать по характерному контрастному окрасу: тёмно-серая или чёрная спина, светлые продольные полосы на боках и белоснежное брюхо. Высокий серповидный спинной плавник имеет двухцветную окраску. Передняя его кромка глубокого черного цвета, а задняя часть — светло-серая или белая. И это уникальный природный маркер. Когда дельфин выныривает, контрастный плавник работает как визуальный ориентир для сородичей в мутной или штормовой воде, помогая стае синхронизировать движения на скорости до 40 км/ч.



Основа рациона — мелкая стайная рыба и кальмары. В отличие от афалин, у которых от 80 до 100 зубов, у белобокого дельфина их может быть до 128 (по 24–32 пары на каждой челюсти). Их зубы мелкие, острые и слегка загнуты внутрь, что делает челюсть идеальной «ловушкой» для скользких кальмаров и мелкой рыбы. Белобокие дельфины на высокой скорости движутся мощными, резкими рывками. Они буквально летят над поверхностью воды, совершая серии низких, стремительных прыжков.

Социальные узы под водой.

Эти млекопитающие обладают высокоразвитой социальной структурой. Обычно они держатся небольшими группами из нескольких десятков особей, однако в периоды сезонных миграций или на богатых «пастбищах» могут объединяться в большие, подобные этой стае. Науке известны случаи, когда белобокие дельфины приходили на помощь не только своим сородичам, но и реагировали на сигналы бедствия других видов китообразных.

Попутчики в брызгах пены: кодекс бережного наблюдения.

Этот вид отличается быстроходностью и экспрессивным поведением. Во время движения группа создаёт море брызг и пены, а сами дельфины любят выпрыгивать высоко из воды, описывая в воздухе идеальные дуги. Они известны своим дружелюбием к морским судам и часто сопровождают их.

Правила наблюдения за дельфинами:

Скорость и курс: при приближении дельфинов катер должен сохранять постоянную скорость (не более 5–7 узлов – до 13 км/ч) и неизменный курс. Резкие манёвры запрещены.

Безопасная траектория: нельзя пересекать курс движения группы, преследовать животных или идти наперерез на большой скорости. Дельфин сам выбирает, подойти ли к судну. Наезд на животных абсолютно недопустим.

К сожалению, эти грациозные животные до сих пор сталкиваются с антропогенными угрозами — они периодически гибнут, запутываясь в дрифтерных и других рыболовных сетях в открытом океане или отравившись нефтепродуктами. Сохранение их естественной среды обитания — общая задача учёных, государства и общественности.

Мы благодарим наших внимательных друзей за переданные медиаматериалы! Каждая подобная регистрация помогает учёным отслеживать пути миграции, оценивать численность популяций и изучать поведение морских млекопитающих.

Автор фото: Константин Тюрин.