В Александровске-Сахалинском возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счёта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 декабря 2025 года в дежурную часть ОМВД России «Александровск-Сахалинский» поступило заявление от 60-летнего местного жителя о том, что неизвестное лицо похитило денежные средства с его банковского счета.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска был установлен подозреваемый, коим оказался ранее судимый 48-летний местный житель.
Выяснилось, что в связи с блокировкой собственных счетов, фигурант убедил потерпевшего оформить банковскую карту на имя злоумышленника. Так, 21 ноября 2025 года на данную карту поступила социальная выплата в размере 10 000 рублей, после чего злоумышленник, получив оповещение о зачислении, сразу же перевел денежные средства на еще один счет, оформленный на его имя через другого знакомого. Через некоторое время все денежные средства подозреваемый потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила 10 000 рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Материал подготовлен на основе предварительных данных.
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