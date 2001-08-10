Жителей Южно-Сахалинска приглашают пройти бесплатное обследование в поликлиниках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцам напоминают от важности регулярного контроля за состоянием своего здоровья. Ключевым инструментом профилактики остается диспансеризация и плановые медицинские осмотры, которые позволяют выявить заболевания на самых ранних стадиях и предотвратить их развитие. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Владимиром Путиным, и охватывает все возрастные группы населения.
В перечень обязательных обследований входят несколько видов анализов крови, измерение артериального давления, электрокардиограмма, флюорография легких, а также специальные скрининги, направленные на раннее обнаружение сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических патологий. Поскольку эти болезни на начальных этапах часто протекают скрыто, своевременная диагностика приобретает решающее значение. Если по итогам осмотра возникают подозрения, врач выдает направление на более углубленное обследование у узких специалистов. Периодичность прохождения таких осмотров зависит от возраста: гражданам от 18 до 40 лет рекомендуется делать это раз 3 года, старше 40 лет - ежегодно.
Для работающих граждан предусмотрена дополнительная социальная гарантия: каждый сотрудник имеет право на один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации, а работающие пенсионеры и граждане предпенсионного возраста могут рассчитывать на два таких дня. Кроме того, медицинские учреждения города предлагают гибкий график приема - обследоваться можно не только в будние дни, но и в вечернее время, а также по субботам, что делает процедуру максимально доступной.
Пройти диспансеризацию можно в поликлиниках Южно-Сахалинска и в фельдшерско-акушерских пунктах. Для записи достаточно позвонить в единую сервисную службу по короткому номеру 1‑300 или воспользоваться порталом «Госуслуги».
Коллективы государственных учреждений города могут пройти диспансеризацию организованно. Для этого необходимо обратиться в департамент социальной политики по телефону 300-596 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
С более подробной информацией о диспансеризации можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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