Южно-Сахалинск снова стал победителем федерального конкурса «Регион для молодых»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Областной центр в составе региональной заявки вновь вошел в число победителей всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Он проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным.
Благодаря привлеченной субсидии Центр молодежных инициатив (ЦМИ) Южно-Сахалинска модернизирует свои площадки. В частности, масштабное обновление ждет пространство по ул. Поповича, где сейчас располагается молодёжная площадка «Камин».
После ремонта площадка станет современным, эстетичным и многофункциональным пространством. Здесь откроется «Добро.Центр», который станет базой для системной работы с волонтерами. Общественные объединения, некоммерческие организации и молодежные сообщества города смогут бесплатно использовать ресурсный центр для проведения встреч, обучающих семинаров и реализации своих социальных проектов. Кроме того, здесь будет вестись работа с подростками и молодёжью, нуждающейся в особом внимании и поддержке.
- Увеличение площади пространства позволит нам создать по-настоящему востребованную и современную точку притяжения. Объединение усилий с коллегами из организации «Родник» на одной площадке откроет новые возможности для поддержки молодежных инициатив и развития добровольческого движения в областной столице, - подчеркнул директор центра молодёжных инициатив Южно-Сахалинска Олег Гортованов.
В ходе модернизации площадь центра увеличится вдвое — со 100 до 206 квадратных метров. На этой территории обустроят четыре функциональных зала по 35 квадратных метров каждый, объединенных общей концепцией. Площадка станет единым пространством для работы ЦМИ и его постоянного резидента — некоммерческой организации «Родник».
- Здорово, что Южно-Сахалинск становится центром молодёжных компетенций, а перспективные инициативы трансформируются в реальные городские проекты. Пространства для молодёжи сейчас активно обновляются и становятся многофункциональными. Это отличная возможность для развития и качественного досуга детей и подростков, - отметила директор лицея №1 Южно-Сахалинска Ольга Меркулова.
Работы по модернизации и оснащению нового молодёжного пространства запланированы на 2027 год.
На фото — визуализация проекта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:09 Сегодня Продолжается капитальный ремонт тепловых сетей на улице Чехова
09:00 Сегодня Южно-Сахалинск снова стал победителем федерального конкурса «Регион для молодых»
09:45 Сегодня Как женские клубы помогают жительницам Сахалина вернуться к работе
10:33 Сегодня В парке имени Гагарина продолжается комплексное обновление
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
16:20 16 Июля В Сахалинской области продолжается проект по профориентации и маршрутизации молодежи
17:25 15 Июля Более 3,2 тонны книг и бумаги отправлены на переработку в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
Выбор редакции
- 17:23 Сегодня Новый офис МФЦ в ТРК «Сити Молл» пользуется популярностью среди южносахалинцев
- 16:58 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска приглашают пройти бесплатное обследование в поликлиниках
- 15:38 Сегодня Жители Южно-Сахалинска продолжают переводить свои автомобили на газ
- 14:30 Сегодня Рыжий воробей - редкий гость на Сахалине и Курилах»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?