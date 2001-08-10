Южно-Сахалинск снова стал победителем федерального конкурса «Регион для молодых»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областной центр в составе региональной заявки вновь вошел в число победителей всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Он проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Благодаря привлеченной субсидии Центр молодежных инициатив (ЦМИ) Южно-Сахалинска модернизирует свои площадки. В частности, масштабное обновление ждет пространство по ул. Поповича, где сейчас располагается молодёжная площадка «Камин».

После ремонта площадка станет современным, эстетичным и многофункциональным пространством. Здесь откроется «Добро.Центр», который станет базой для системной работы с волонтерами. Общественные объединения, некоммерческие организации и молодежные сообщества города смогут бесплатно использовать ресурсный центр для проведения встреч, обучающих семинаров и реализации своих социальных проектов. Кроме того, здесь будет вестись работа с подростками и молодёжью, нуждающейся в особом внимании и поддержке.

- Увеличение площади пространства позволит нам создать по-настоящему востребованную и современную точку притяжения. Объединение усилий с коллегами из организации «Родник» на одной площадке откроет новые возможности для поддержки молодежных инициатив и развития добровольческого движения в областной столице, - подчеркнул директор центра молодёжных инициатив Южно-Сахалинска Олег Гортованов.

В ходе модернизации площадь центра увеличится вдвое — со 100 до 206 квадратных метров. На этой территории обустроят четыре функциональных зала по 35 квадратных метров каждый, объединенных общей концепцией. Площадка станет единым пространством для работы ЦМИ и его постоянного резидента — некоммерческой организации «Родник».

- Здорово, что Южно-Сахалинск становится центром молодёжных компетенций, а перспективные инициативы трансформируются в реальные городские проекты. Пространства для молодёжи сейчас активно обновляются и становятся многофункциональными. Это отличная возможность для развития и качественного досуга детей и подростков, - отметила директор лицея №1 Южно-Сахалинска Ольга Меркулова.

Работы по модернизации и оснащению нового молодёжного пространства запланированы на 2027 год.

На фото — визуализация проекта.