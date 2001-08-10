Завершается приём заявок на целевое обучение в Сахалинэнерго
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) информирует выпускников школ и учреждений среднего профессионального образования: до окончания приема заявок на участие в программе целевого обучения остается всего несколько дней. Последний срок подачи документов — 25 июля.
Программа целевого обучения в Сахалинском государственном университете дает возможность бесплатно получить высшее образование по востребованным в энергетике направлениям: «Электрические системы и сети» и «Тепловые энергосистемы». Участие в программе — это не только качественное образование, но и уверенность в профессиональном будущем: всем участникам гарантируется трудоустройство в структуре Сахалинэнерго.
В рамках целевого договора студентам предоставляются дополнительные стипендии при условии хорошей успеваемости, оплата проезда к месту прохождения практики и прохождение производственной и преддипломной практик на ключевых объектах компании. Кроме того, предусмотрена компенсационная надбавка за работу в районах Крайнего Севера — с первого дня работы.
Поступление осуществляется по отдельному конкурсному отбору на основании результатов ЕГЭ по физике или информатике, математике и русскому языку. Студенты, зачисленные в рамках целевой подготовки, обладают всеми правами обучающихся на бюджетных местах — им выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
«Для нас это хорошая возможность сформировать кадровый резерв из молодых специалистов, которые уже в процессе обучения приобретают необходимые знания, практические навыки и понимают специфику работы в нашей компании. Для молодежи же это реальный шанс не только бесплатно освоить востребованную специальность, но и быть уверенным в своем профессиональном будущем — с гарантированным трудоустройством в Сахалинэнерго», — отметил генеральный директор энергокомпании Павел Яковлев.
Развитие системы подготовки кадров для энергетической отрасли — важное направление работы и для региональных властей. Так, строительство университета СахалинТех планируется полностью завершить в текущем году. Развитие образования в регионе и подготовка собственных трудовых кадров находится под пристальным вниманием губернатора Валерия Лимаренко.
Для участия в программе абитуриенту необходимо выбрать направление подготовки, обратиться в Управление по работе с персоналом Сахалинэнерго по тел. (4242) 78-22-07 или по электронной почте: syromyatnikova-es@sahen.ru
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня 718 молодых сахалинцев нашли работу с начала года при поддержке Кадровых центров
09:48 Сегодня В Александровске-Сахалинском возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счёта
10:35 Сегодня Завершается приём заявок на целевое обучение в Сахалинэнерго
11:00 Сегодня Южно-Сахалинск обновляет водные сети: итоги и перспективы концессионной программы
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
16:20 16 Июля В Сахалинской области продолжается проект по профориентации и маршрутизации молодежи
17:25 15 Июля Более 3,2 тонны книг и бумаги отправлены на переработку в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
Выбор редакции
- 13:10 Сегодня Глава города оценил темпы ремонта проспекта Мира
- 12:25 Сегодня Администрация города внедрила чат-бота в мессенджере МАХ для быстрого ответа на обращения
- 10:35 Сегодня Завершается приём заявок на целевое обучение в Сахалинэнерго
- 09:00 Сегодня 718 молодых сахалинцев нашли работу с начала года при поддержке Кадровых центров
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?