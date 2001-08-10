Завершается приём заявок на целевое обучение в Сахалинэнерго

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) информирует выпускников школ и учреждений среднего профессионального образования: до окончания приема заявок на участие в программе целевого обучения остается всего несколько дней. Последний срок подачи документов — 25 июля.

Программа целевого обучения в Сахалинском государственном университете дает возможность бесплатно получить высшее образование по востребованным в энергетике направлениям: «Электрические системы и сети» и «Тепловые энергосистемы». Участие в программе — это не только качественное образование, но и уверенность в профессиональном будущем: всем участникам гарантируется трудоустройство в структуре Сахалинэнерго.

В рамках целевого договора студентам предоставляются дополнительные стипендии при условии хорошей успеваемости, оплата проезда к месту прохождения практики и прохождение производственной и преддипломной практик на ключевых объектах компании. Кроме того, предусмотрена компенсационная надбавка за работу в районах Крайнего Севера — с первого дня работы.

Поступление осуществляется по отдельному конкурсному отбору на основании результатов ЕГЭ по физике или информатике, математике и русскому языку. Студенты, зачисленные в рамках целевой подготовки, обладают всеми правами обучающихся на бюджетных местах — им выдаются студенческий билет и зачетная книжка.

«Для нас это хорошая возможность сформировать кадровый резерв из молодых специалистов, которые уже в процессе обучения приобретают необходимые знания, практические навыки и понимают специфику работы в нашей компании. Для молодежи же это реальный шанс не только бесплатно освоить востребованную специальность, но и быть уверенным в своем профессиональном будущем — с гарантированным трудоустройством в Сахалинэнерго», — отметил генеральный директор энергокомпании Павел Яковлев.

Развитие системы подготовки кадров для энергетической отрасли — важное направление работы и для региональных властей. Так, строительство университета СахалинТех планируется полностью завершить в текущем году. Развитие образования в регионе и подготовка собственных трудовых кадров находится под пристальным вниманием губернатора Валерия Лимаренко.

Для участия в программе абитуриенту необходимо выбрать направление подготовки, обратиться в Управление по работе с персоналом Сахалинэнерго по тел. (4242) 78-22-07 или по электронной почте: syromyatnikova-es@sahen.ru