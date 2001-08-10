Южно-Сахалинск обновляет водные сети: итоги и перспективы концессионной программы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине реализуется долгосрочная программа обновления системы водоснабжения и водоотведения — ее ключевым инструментом выступает концессионное партнерство с участием «РВК‑Сахалин».
«Долгое время коммунальный комплекс Южно-Сахалинска функционировал в режиме постоянного преодоления локальных кризисов – сети ветшали, инфраструктура не менялась десятилетиями. Не секрет, что ввиду объективных причин такая практика присутствовала в большинстве городов страны. Масштабный переход к модели государственно-частного партнерства коренным образом изменил ситуацию, запустив системную технологическую трансформацию всей сферы водоснабжения и водоотведения», - рассказал генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.
Сотрудничество между Правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и группы компаний «Росводоканал» (в лице «РВК-Сахалин») позволило впервые аккумулировать по-настоящему значительные ресурсы для развития отрасли.
Было подписано концессионное соглашение сроком на 49 лет – с 2022 до 2070 года. Согласно его условиям, ощутимые результаты и изменения к лучшему жители должны почувствовать уже в первые пять лет.
Так, за первые три года работы в отрасль было привлечено почти 5 млрд рублей частных инвестиций, в 2025 году этот показатель увеличился еще на 3,6 млрд, а софинансирование из регионального бюджета добавило около 2 млрд рублей. С учетом запланированных на 2026 год инвестиций в размере 3 млрд рублей, общая сумма вложений в модернизацию водного хозяйства островной столицы превысит 13 млрд рублей.
Приоритеты финансирования – кардинальное обновление сетей, автоматизация процессов и строительство ключевых объектов, позволяющих обеспечить надежное водоснабжение для южносахалинцев на десятилетия вперед.
Так, с 2022 по 2025 год компанией было построено и реконструировано около 70 км сетей. Планы на 2026 год включают строительство и реконструкцию еще 13,8 км сетей.
Принципиально изменился сам подход к выбору материалов. Вместо недолговечного и нестойкого к коррозии металла «РВК-Сахалин» использует двухслойные гофрированные полимерные трубы для водоотведения и современные полиэтиленовые трубы для водоснабжения. Срок их гарантированной службы превышает 50 лет. Они обладают высокой пластичностью, что особенно важно в условиях островных влажных грунтов и повышенной сейсмической активности региона.
Адресная программа ремонта сетей формируется на основе жестких критериев: учитывается не только фактический износ труб, но и планы городских властей по благоустройству дворов. Такая синхронизация позволяет минимизировать дискомфорт для жителей: земляные работы проводятся один раз, после чего территория комплексно асфальтируется и благоустраивается.
Кроме того, компания активно модернизирует действующие и строит новые объекты водоснабжения и водоотведения, вводит автоматизацию производства и повышает качество услуг.
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