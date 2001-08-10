Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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В России к 2027 году планируют принять новые методические рекомендации по установлению скоростных режимов на дорогах. Документ разрабатывают в рамках реализации утвержденной правительственной Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Предполагается, что свежий подход заменит существующий разрозненный порядок регулирования лимитов, сообщает ТАСС.

В будущих рекомендациях закрепят положения по определению и корректировке оптимальных скоростных режимов. При выборе ограничений станут учитывать реальную интенсивность движения автомобилей, качество дорожной инфраструктуры и особенности территорий, прилегающих к трассе.

В Минтрансе также добавили, что прорабатывают вопрос последующего мониторинга исполнения этих установок. Сейчас разрабатываемые нормы носят добровольный характер, но в дальнейшем на основе их применения сформируют обязательный порядок введения ограничений.

Действующие в России скоростные лимиты закреплены в ГОСТах, стандартах и ПДД. При отсутствии дополнительных знаков в жилых зонах и дворах действует порог до 20 км/ч, в городах – до 60 км/ч, за населенными пунктами – до 90 км/ч, а на автомагистралях – до 110 км/ч. Однако местные и федеральные власти уже сегодня имеют право корректировать эти цифры. Они опираются на категорию дороги, ее геометрию (крутизну поворотов, уклоны, ширину полос), загруженность трассы, наличие пешеходных переходов, освещения, отбойников и статистику аварийности в конкретных местах.

Правительство утвердило план реализации Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года с прогнозом до 2036 года еще 14 мая 2026 года. Этот план включает более 260 позиций. В нем поставили задачи по усилению защиты транспортных средств, модернизации дорожной сети и совершенствованию подготовки водителей.