Тело 41-летнего мужчины нашли в подвале дома в Шахтерске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Углегорского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины в подвале жилого дома. Инцидент произошел в поселке Шахтерск Углегорского района, тело находилось в подвальном помещении дома на улице Мира.

Следственный комитет России по Сахалинской области организовал доследственные мероприятия после получения сообщения о находке. В рамках осмотра места происшествия следователи не выявили видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти. Для точного определения биологической причины гибели специалисты назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, результаты которой позволят получить объективные данные.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном следственном управлении, на данный момент все процессуальные действия находятся на начальной стадии. По завершении всех необходимых проверочных мероприятий и получения заключения экспертов правоохранительные органы примут соответствующее процессуальное решение.