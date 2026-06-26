Тихоокеанское
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16:29, 26 Июня 2026 | Новости общества Сахалина и Курил

Библиотекари Сахалинп вышли на улицы с акцией против наркотиков

Библиотекари Сахалинп вышли на улицы с акцией против наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие, посвящённое Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, прошло на городских площадках Южно-Сахалинска 26 июня. Организатором выступила Сахалинская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Тарасова.

Специалисты библиотеки рассказывали прохожим о вреде наркотических веществ и раздавали информационные буклеты с материалами о профилактике зависимости и здоровом образе жизни.

Справка: Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году. Дата призвана привлечь внимание к проблеме наркомании и мобилизовать усилия общества и государств для противостояния этой угрозе.

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