Библиотекари Сахалинп вышли на улицы с акцией против наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие, посвящённое Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, прошло на городских площадках Южно-Сахалинска 26 июня. Организатором выступила Сахалинская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Тарасова.
Специалисты библиотеки рассказывали прохожим о вреде наркотических веществ и раздавали информационные буклеты с материалами о профилактике зависимости и здоровом образе жизни.
Справка: Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году. Дата призвана привлечь внимание к проблеме наркомании и мобилизовать усилия общества и государств для противостояния этой угрозе.
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