В России предложили строить большие квартиры для улучшения демографии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
© Донат Сорокин/ ТАСС
В Минстрое России заявили о необходимости переориентировать господдержку на возведение жилья увеличенной площади – это, по мнению ведомства, станет одним из драйверов улучшения демографической ситуации, пишет ТАСС.
Заместитель главы министерства Никита Стасишин подчеркнул, что текущие льготные программы последних лет формировались под сложившиеся параметры квартирографии, однако теперь приоритеты должны сместиться. Чиновник отметил, что доля малогабаритных студий и однокомнатных объектов в новостройках сегодня достигает 70%, и такая структура жилого фонда не отвечает долгосрочным целям государства.
Стасишин выступил на конференции Domclick Digital Day в Самаре, где обозначил прямую связь между метражом жилья и возможностями для расширения семей. Замминистра уточнил, что в ближайшее время ведомство намерено скорректировать параметры адресных программ, чтобы девелоперы получали преференции именно за проекты с двух- и трехкомнатными квартирами.
Он также добавил, что существующие нормативы проектного финансирования пока не стимулируют застройщиков отказываться от сверхпопулярных малогабаритов.
Стасишин напомнил, что прежние меры поддержки, включая льготную ипотеку и субсидирование ставок, разрабатывались без учета демографического фактора – их главной задачей было сохранение доступности жилья. Теперь же министерство видит новый вызов: увеличивать не число комнат, а общий квадрат на семью, чтобы создать пространство для появления и воспитания детей.
По словам замминистра, для этого потребуется пересмотреть критерии отбора проектов при выдаче госгарантий и долевых взносов, а также внести поправки в региональные жилищные программы. Он выразил уверенность, что уже в ближайшие годы такая трансформация позволит постепенно снизить дисбаланс между предложением малогабаритного жилья и реальными запросами граждан.
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