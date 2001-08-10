В заливе Анива задержаны браконьеры с гребешком на 3 миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области остановили деятельность организованной группы, которая незаконно добывала морского гребешка в акватории залива Анива. Правоохранители задержали лидера и пятерых участников промысла в возрасте от 30 до 50 лет. Общая сумма ущерба от их действий превысила три миллиона рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе областной полиции, организатором нелегального бизнеса выступил 50-летний житель Новосибирской области. Мужчина начал промысел не позднее февраля этого года и привлёк к нему пятерых знакомых – выходцев из Приморского края и Сахалина. Он снабдил сообщников моторным судном, радиостанциями, GPS-навигаторами, оптическими приборами, водолазным снаряжением и другой техникой для вылова биоресурсов. В группе действовало чёткое разделение обязанностей: двое участников, имевших навыки водолазов, непосредственно собирали гребешков под водой, остальные занимались транспортировкой улова и следили за окружающей обстановкой.

Браконьеры перевозили добычу в частный гараж, расположенный в Аниве, где хранили, фасовали продукцию и готовили её к продаже третьим лицам. Именно в этом гараже полицейские и задержали всю группу. При осмотре бокса оперативники изъяли 2074 свежевыловленных морских гребешка и ещё 200 килограммов замороженной продукции. Кроме того, у задержанных конфисковали автомобили, лодки, водолазное оборудование, рации, подводные скутеры, лодочные моторы и GPS-навигаторы.

Отделение дознания ОМВД России «Анивский» возбудило уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. На время следствия суд избрал всем задержанным меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.