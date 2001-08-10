14:52, | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: ПСБ
В Городском парке культуры и отдыха Южно-Сахалинска состоялось торжественное открытие выставки "Бизнес в объективе. Креативные индустрии", организатором которой выступил банк ПСБ. Героями проекта стали предприниматели Сахалина.
Как стало известно ТИА «Острова», среди участников — авторы региональных брендов, дизайнеры, художники, представители индустрии красоты, создатели креативных пространств и локальных производств.
"Креативный бизнес Сахалина – это амбициозные и творческие люди, которые сегодня создают проекты, наполненные смыслом и любовью к острову, к нашей уникальной истории и неповторимой природе. Когда-то каждый из наших героев рискнул и открыл свое дело, трансформировал творчество, хобби, увлечение в бизнес-модель. За каждым проектом, представленным на выставке, стоят талант, смелость, ежедневный труд и искреннее желание делать окружающий мир ярче, современнее и интереснее. Для банка ПСБ поддержка таких проектов – это наш вклад в развитие Сахалина и Дальнего Востока", - рассказала ТИА «Острова» Елена Мисник, управляющий офисом ПСБ в Южно-Сахалинске.
"Бизнес в объективе" – это уникальный проект, созданный банком ПСБ. Фотопроект является частью программы поддержки бизнеса "ПСБ для МСБ" и реализуется под руководством старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой. За время существования проекта было проведено более 900 презентаций фоторабот от Владивостока до Калининграда, что позволило десяткам тысяч людей познакомиться с разнообразием малого и среднего предпринимательства в России. Герои проекта — обычные люди, которые набрались смелости и воплотили свои самые креативные идеи в жизнь. Экспозиция выставки "Бизнес в объективе. Креативные индустрии" будет работать в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина с 29 мая по 29 июня включительно.
Фотопроект реализован при поддержке правительства Сахалинской области, администрации города Южно-Сахалинска, Сахалин Экспо, арт-резиденции "Маяк" и Городского парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина.
