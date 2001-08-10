Более 1000 сахалинцев вышли на юбилейный полумарафон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юбилейный X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» собрал на Сахалине более 1000 участников. Жители и гости области синхронно с 85 городами России преодолевали дистанции от 500 метров до 21,1 км на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» 23 мая 2026 года.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, островной регион присоединился к масштабному событию с единым стартом более 160 тысяч бегунов из 11 часовых поясов.

Заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш поприветствовала участников. Она отметила, что подобные соревнования уже стали доброй спортивной традицией. Чиновница подчеркнула: рядом с опытными атлетами на старт выходят целыми семьями, а такими мероприятиями сахалинцы доказывают свой выбор в пользу движения, здоровья и энергии жизни.

Самой юной победительницей стала 7-летняя Анна Городова из Южно-Сахалинска – она финишировала первой на дистанции 500 метров. Девочка призналась, что не ожидала победы, а просто бежала изо всех сил ради удовольствия. Семья Яковлевых выходит на старт «ЗаБег.РФ» уже третий год подряд. Михаил Яковлев объяснил: они всей семьёй ведут спортивный и здоровый образ жизни, а сам забег популяризирует простую истину – движение и бег делают человека живым.

Лидерами на самой сложной дистанции (21,1 км) стали Дмитрий Карпец и Марина Солодова. Организаторы также определили победителей в различных возрастных группах и категориях: Ева Фурсова и Дмитрий Исайкин (500 м, 5-7 лет), Мирослава Чебунина и Леонид Завгородний (1 км, 8-10 лет), Валерия Овчинникова и Владислав Щербаков (1 км, 11-12 лет), Сергей Тишкин и Анна Сыропятова (1 км, участники с ОВЗ), Вячеслав Смыков и Полина Дубовкина (5 км, 13-17 лет), Юрий Лагун и Мария Анферова (5 км, мужчины и женщины), Роман Трубецкой и Марина Черноусова (10 км, мужчины и женщины).