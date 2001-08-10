В ходе рейда в Южно-Сахалинске машины неплательщиков арестовывали прямо на улицах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Южно-Сахалинска рискуют остаться без машин и поездок за границу из-за неоплаченных штрафов. Сотрудники Госавтоинспекции и Федеральной службы судебных приставов выявили более 10 злостных неплательщиков в ходе совместного рейда "Должник", арестовав их автомобили прямо на улицах города.
Как рассказали ТИА "Острова" в Управления Госавтоинспекции региона, рейдовое мероприятие направлено на повышение эффективности взыскания административных штрафов. Полицейские и приставы остановили более 10 должников. Восемь из них, увидев, что сотрудники наложили арест на их автомобили, немедленно погасили задолженность. Остальных нарушителей ждут более суровые последствия.
В отношении двух неплательщиков, которые так и не оплатили штрафы, судебные приставы составили административные материалы и передали их в суд. Российское законодательство предоставляет нарушителю 10 дней на обжалование постановления и 60 дней на добровольную оплату. Если человек игнорирует эти сроки, суд может назначить ему штраф в двукратном размере от суммы неуплаченного, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. Помимо ареста имущества, к злостным должникам применяют ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
14:12 19 Мая Против жителя Тывы возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских на Сахалине
13:12 22 Мая Против двух сахалинцев, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 11:36 Вчера Более 1000 сахалинцев вышли на юбилейный полумарафон "ЗаБег.РФ"
- 13:41 22 Мая Владимир Лавров рассказал сахалинцам об Александре I и старце Феодоре Томском
- 12:01 22 Мая "Мать косаток" расскажет сахалинцам о четно-белых хищниках
- 11:16 21 Мая Сахалинский каратист Николай Давыдов завоевал серебро на турнире в Японии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?