В ходе рейда в Южно-Сахалинске машины неплательщиков арестовывали прямо на улицах

Жители Южно-Сахалинска рискуют остаться без машин и поездок за границу из-за неоплаченных штрафов. Сотрудники Госавтоинспекции и Федеральной службы судебных приставов выявили более 10 злостных неплательщиков в ходе совместного рейда "Должник", арестовав их автомобили прямо на улицах города.

Как рассказали ТИА "Острова" в Управления Госавтоинспекции региона, рейдовое мероприятие направлено на повышение эффективности взыскания административных штрафов. Полицейские и приставы остановили более 10 должников. Восемь из них, увидев, что сотрудники наложили арест на их автомобили, немедленно погасили задолженность. Остальных нарушителей ждут более суровые последствия.

В отношении двух неплательщиков, которые так и не оплатили штрафы, судебные приставы составили административные материалы и передали их в суд. Российское законодательство предоставляет нарушителю 10 дней на обжалование постановления и 60 дней на добровольную оплату. Если человек игнорирует эти сроки, суд может назначить ему штраф в двукратном размере от суммы неуплаченного, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. Помимо ареста имущества, к злостным должникам применяют ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации.