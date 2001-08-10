26 медалей завоевали сахалинцы на гонках с препятствиями в Китае
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены взяли 12 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых наград, а также три пятых места на гонках с препятствиями Spartan Race Beijing Trifecta Weekend в Китае, сообщили в минспорта региона, пишет astv.ru.
Соревнования прошли в олимпийской зоне Яньцин национального горнолыжного центра. 19 островитян соревновались на дистанциях Sprint (6 км с 21 препятствиями) и Super (10 км с 27 препятствиями), BEAST (18 км с 33 препятствиями) в категориях ELITE (элитный забег) и AGE (забег по возрастным категориям).
По результатам элитного забега на короткой дистанции Ксения Нижегородова заняла 5 место, также 5 место у Ильяса Нургалиева на дистанции 10 км. На самой длинной дистанции бронзовым призером стала Александра Сметанина, Сергей Пыляев стал пятым. Награждение в элитном забеге происходило с 1 по 5 место.
В возрастных группах золотыми призёрами на 6-километровой дистанции стали Александр Решетов, Анастасия Кустова и Анна Токарева. Бронзовые награды забрали Виктор Усов и Алина Копусова.
На дистанции 10 км золото получили Екатерина Кузнецова, Анастасия Кустова и Анна Токарева, серебро у Евгения Денисова, бронзовыми призерами стали Рашидхан Рашидханов и Алина Копусова.
Победителями 18-километровой дистанции стали Виктор Усов, Анастасия Кустова и Анна Токарева. Александра Понизович и Рашидхан Рашидханов стали серебряными призерами, бронзовая медаль у Алины Копусовой.
Также в забегах продемонстрировали высокий уровень подготовки Ульяна Добровольская, Вячеслав Мубараков, Александр Любарь, Максим Нуждин, Александр Киселев и Руслан Разаков.
Отдельно награды за абсолютный результат по всем трём дистанциям в возрастных категориях получили свои треугольники за первое место Виктор Усов, Анна Токарева и Анастасия Кустова, за второе место Алина Копусова и третье место Александр Решетов.
