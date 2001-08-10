Тихоокеанское
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15:41, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу

Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине определили сильнейших серфингистов России. Чемпионат и первенство страны среди спортсменов до 19 лет по серфингу на короткой и длинной досках прошли на сахалинском пляже села Яблочное Холмского района. За медали соревнований боролись 65 спортсменов из Камчатского, Краснодарского, Приморского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Калининградской и Сахалинской областей.

- Впервые прилетела на Сахалин и могу сказать, что это прекрасное место с замечательной природой. Очень приятно кататься на споте рядом с такими шикарными видами. Волны на всём протяжении чемпионата были довольно соревновательными, поэтому получила от катания удовольствие. Мне говорили, что могут быть маленькие волны, но я была уверена в обратном, - рассказала Алиса Болгова из Калининградской области.

По итогам чемпионата страны в дисциплине «длинная доска» золотые медали чемпионата страны завоевали Дмитрий Илясов из Санкт-Петербурга и Анна Тихонова из Калининградской области, серебряные награды у Даниила Филинова из Приморского края и Алисы Болговой, бронзу выиграли Евгений Исаков и Мария Климова из Калининградской области.

Сильнейшими на короткой доске стали Алиса Болгова и Егор Волков из Санкт-Петербурга.

- Я очень давно занимаюсь серфингом и сегодня был уверен в своих силах. Однако, молодые серфингисты всё-таки смогли заставить меня понервничать. Чувствуется их рвение и потенциал. Думаю, на мою нервозность повлиял еще тот факт, что несколько раз я не совсем верно выбирал волны. В этом месте кататься сложнее, потому что не просто набирать скорость. Я живу в Португалии у океана. Там волны большие и постоянные. Но чем сложнее, тем интереснее соревнования, - отметил Егор Волков.

Вторые места у Максима Багдасаряна из Калининградской области и Ульяны Тихолаз из Санкт-Петербурга, третьи места забрали Илья Новиков и Эвелина Горанько из Камчатского края.

- Второй раз я раскатываю волны на Сахалине. Впервые это было на чемпионате страны в 2023 году. На этот раз меня очень удивил прогноз волн. Кататься одно удовольствие – прекрасные волны и отличная погода, - сказала Эвелина Горанько.

На первенстве России среди женщин победу праздновала Таисия Беляева из Москвы, серебряная награда у Алисы Болговой, бронзу забрала Дарина Недзелинская из Сахалинской области. У юниоров первое место занял Левон Геворкян из Москвы, на втором месте расположился Максим Багдасарян из Калининградской области, третьим стал Даниил Моригеровский из Санкт-Петербурга.

Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

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