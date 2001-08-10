Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине определили сильнейших серфингистов России. Чемпионат и первенство страны среди спортсменов до 19 лет по серфингу на короткой и длинной досках прошли на сахалинском пляже села Яблочное Холмского района. За медали соревнований боролись 65 спортсменов из Камчатского, Краснодарского, Приморского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Калининградской и Сахалинской областей.

- Впервые прилетела на Сахалин и могу сказать, что это прекрасное место с замечательной природой. Очень приятно кататься на споте рядом с такими шикарными видами. Волны на всём протяжении чемпионата были довольно соревновательными, поэтому получила от катания удовольствие. Мне говорили, что могут быть маленькие волны, но я была уверена в обратном, - рассказала Алиса Болгова из Калининградской области.

По итогам чемпионата страны в дисциплине «длинная доска» золотые медали чемпионата страны завоевали Дмитрий Илясов из Санкт-Петербурга и Анна Тихонова из Калининградской области, серебряные награды у Даниила Филинова из Приморского края и Алисы Болговой, бронзу выиграли Евгений Исаков и Мария Климова из Калининградской области.

Сильнейшими на короткой доске стали Алиса Болгова и Егор Волков из Санкт-Петербурга.

- Я очень давно занимаюсь серфингом и сегодня был уверен в своих силах. Однако, молодые серфингисты всё-таки смогли заставить меня понервничать. Чувствуется их рвение и потенциал. Думаю, на мою нервозность повлиял еще тот факт, что несколько раз я не совсем верно выбирал волны. В этом месте кататься сложнее, потому что не просто набирать скорость. Я живу в Португалии у океана. Там волны большие и постоянные. Но чем сложнее, тем интереснее соревнования, - отметил Егор Волков.

Вторые места у Максима Багдасаряна из Калининградской области и Ульяны Тихолаз из Санкт-Петербурга, третьи места забрали Илья Новиков и Эвелина Горанько из Камчатского края.

- Второй раз я раскатываю волны на Сахалине. Впервые это было на чемпионате страны в 2023 году. На этот раз меня очень удивил прогноз волн. Кататься одно удовольствие – прекрасные волны и отличная погода, - сказала Эвелина Горанько.

На первенстве России среди женщин победу праздновала Таисия Беляева из Москвы, серебряная награда у Алисы Болговой, бронзу забрала Дарина Недзелинская из Сахалинской области. У юниоров первое место занял Левон Геворкян из Москвы, на втором месте расположился Максим Багдасарян из Калининградской области, третьим стал Даниил Моригеровский из Санкт-Петербурга.

Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.