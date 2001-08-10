Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Презентация масштабного культурно-просветительского проекта «Лица культуры» состоялась 16 сентября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова. Инициатива приурочена к грядущему 80-летию Сахалинской области и призвана сохранить уникальное наследие и личные истории людей, которые годами формировали культурное пространство островного края.

Автором и координатором проекта выступает Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области совместно с Сахалинским кинодосуговым объединением при информационной поддержке главной островной библиотеки. Гостями презентации стали руководители и сотрудники областных учреждений культуры, волонтёры культуры и все заинтересованные лица. Делегацию регионального министерства возглавила начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли Екатерина Хоменко.

В основе инициативы — цикл документальных фильмов-портретов. Их героями станут представители самых разных направлений: от библиотечного и музейного дела до театра, музыки, художественного образования и народного творчества. Главная задача создателей — сохранить для будущих поколений не сухие биографические справки, а живой голос, профессиональную философию и личный выбор тех, кто посвятил жизнь служению культуре.

В ходе презентации были освещены ключевые этапы реализации. Старт показов запланирован на 2 января 2027 года, в день рождения области, после чего фильмы будут выходить ежемесячно на различных цифровых площадках, включая Rutube, социальные сети и сайты учреждений. Гости встречи смогли первыми оценить художественное решение формата, посмотрев эксклюзивный показ пилотного выпуска.

Завершила официальную часть сессия «свободного микрофона». Участники задавали вопросы о дальнейшей судьбе проекта и цифрового архива после 2027 года, реакции героев на интерес к их трудовой деятельности, а также о критериях отбора персонажей. Отвечая на вопросы, Екатерина Хоменко отметила, что проект, скорее всего, будет продлён с одного года до трёх лет. Заявки на участие и предложения кандидатов уже принимаются как от учреждений культуры, так и от граждан.

По завершении проекта все собранные материалы будут переданы на постоянное хранение в отдел краеведения СахОУНБ имени Н.А. Тарасова и в Государственный архив Сахалинской области. Украшением мероприятия стали творческие номера саксофонистки Ирины Ершовой.