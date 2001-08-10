Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2026
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09:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Почти 2500 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Почти 2500 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 15 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 126 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления трёх водителей в состоянии опьянения, а также 12 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли четырёх водителей с тонировкой, двоих – с техническими неисправностями, двоих – за выезд на встречную полосу, пятерых – за нарушение требований знаков и правил стоянки, одного – за управление незарегистрированным транспортом, одного – за нарушение правил перевозки детей. Оформили 18 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, восемь автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2473 нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила и не садиться за руль в нетрезвом виде.

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