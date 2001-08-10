Почти 2500 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 15 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 126 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления трёх водителей в состоянии опьянения, а также 12 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли четырёх водителей с тонировкой, двоих – с техническими неисправностями, двоих – за выезд на встречную полосу, пятерых – за нарушение требований знаков и правил стоянки, одного – за управление незарегистрированным транспортом, одного – за нарушение правил перевозки детей. Оформили 18 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, восемь автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2473 нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила и не садиться за руль в нетрезвом виде.