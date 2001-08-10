Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице спорт давно вышел за рамки закрытых профессиональных арен и стал неотъемлемой частью повседневности. Сегодня физической культурой систематически занимаются около 120 тысяч жителей — более 78% населения. Вокруг уличных площадок и стадионов формируются активные сообщества: люди в любую погоду выходят прокачивать тело и дисциплину, на личном примере доказывая, что городская инфраструктура позволяет комфортно тренироваться абсолютно всем желающим.

Одним из главных мест притяжения любителей активного образа жизни остается городской парк им. Гагарина и стадион «Космос». Именно здесь периодически занимается студентка Алина Кремнева, которая учится на фитнес-тренера. Желание пробовать новое недавно привело её на бокс. Девушка профессиональным взглядом оценивает, как преображается городская инфраструктура.

— У нас в городе открывается очень много новых площадок, мест, где можно заниматься, что популяризирует спорт. Я считаю, что инфраструктура подготовлена отлично. Всем советую не бояться начинать пробовать что-то новое, — говорит Алина.

Важно отметить, что активный образ жизни в Южно-Сахалинске не требует серьезных финансовых вложений. По всему городу оборудованы 143 дворовые площадки, где профессиональные инструкторы бесплатно проводят занятия по футболу, баскетболу, хоккею и ОФП. Параллельно с этим работают 13 бюджетных спортивных школ, а также реализуются масштабные социальные проекты: «Кузница здоровья», «Сахалинское долголетие», «Коньки в школу» и «Плавание для всех».

Для горожанина Владимира Иванова главная и самая понятная мотивация к регулярным тренировкам — это крепкое здоровье. Он на практике убедился, что в городе есть абсолютно всё для поддержания отличной физической формы.

— В Южно-Сахалинске отличные условия вообще: и тренажёры, и где побегать, и стадионы, и бассейны, и ледовые арены. Очень много всего, можно заниматься чем угодно, — делится Владимир во время пробежки по парку.

Артём Кокорев тренируется на улице в любую погоду. Его главная мотивация — желание становиться лучшей версией себя. Он уверен, что для прогресса большие бюджеты просто не нужны.

— Нужно желание: пришёл на площадку и, пожалуйста, — занимайся, развивайся. На сами тренировки я вообще нисколько не трачу. Закупка необходимой экипировки, тех же боксёрских лап, стоит пару тысяч. Потратив эти деньги один раз, можно годами спокойно заниматься. Альтернатива спортзалу — уличные площадки в городском парке, которые зимой чистятся от снега. Летом за ними тоже ухаживают, — рассказывает Артём.

Часто главным барьером перед выходом на спортплощадку становится не отсутствие возможностей или финансов, а обычное психологическое стеснение. Но, как показывает практика, именно на открытых уличных локациях новички находят самую сильную поддержку и легко вливаются в сообщества. Анастасия Тарасенко некоторое время боролась со страхом публичных тренировок. Однако желание обрести уверенность и стать хорошим примером для маленького сына победило сомнения.

— Раньше я очень сильно стеснялась, это была моя главная проблема. Но с появлением спорта в моей жизни появилась и уверенность. Сейчас я живу во дворе, где дети постоянно играют зимой в хоккей, а летом в футбол, и здорово за этим наблюдать. Поэтому совет тут один: бери и делай, — призывает Анастасия.

А для Сергея И спорт — это привычка, заложенная еще с двенадцати лет. Выходить на площадку его мотивирует любовь к свежему воздуху, открытому пространству и отличная компания.

— Занятия на свежем воздухе располагают больше, чем дома. До парка можно добраться почти с любой точки города. А если тяжело начинать одному, можно просто пойти со знакомым, который сможет помочь и поддержать, — советует Сергей, который регулярно тренируется вместе со своим школьным товарищем.

Такая массовая вовлеченность стала возможной благодаря грамотной организации городской среды: спорт в Южно-Сахалинске находится в буквальном смысле в шаговой доступности. На сегодняшний день в городе функционирует 762 спортивных объекта. Это как масштабные комплексы, не имеющие аналогов на Дальнем Востоке (центр единоборств «Сахалин Арена», центр водных видов спорта «Волна»), так и десятки открытых локаций. В целом, уровень обеспеченности жителей спортивными сооружениями уже достиг 83,7% и продолжает расти.

Официальная статистика и реальные истории людей доказывают: Южно-Сахалинск располагает мощной, доступной и открытой базой для тренировок. От дворовой воркаут-зоны в спальном районе до крупных комплексов — городская инфраструктура полностью готова принимать горожан любого возраста и уровня подготовки. Чтобы легко сориентироваться во всем многообразии и найти идеальное место для своих занятий, разработана удобная интерактивная карта спортивных городских объектов. Узнать актуальное расписание тренировок и первыми получать информацию о событиях, к которым можно присоединиться, горожане могут в канале «Мой спортивный Южный».