Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице спорт давно вышел за рамки закрытых профессиональных арен и стал неотъемлемой частью повседневности. Сегодня физической культурой систематически занимаются около 120 тысяч жителей — более 78% населения. Вокруг уличных площадок и стадионов формируются активные сообщества: люди в любую погоду выходят прокачивать тело и дисциплину, на личном примере доказывая, что городская инфраструктура позволяет комфортно тренироваться абсолютно всем желающим.
Одним из главных мест притяжения любителей активного образа жизни остается городской парк им. Гагарина и стадион «Космос». Именно здесь периодически занимается студентка Алина Кремнева, которая учится на фитнес-тренера. Желание пробовать новое недавно привело её на бокс. Девушка профессиональным взглядом оценивает, как преображается городская инфраструктура.
— У нас в городе открывается очень много новых площадок, мест, где можно заниматься, что популяризирует спорт. Я считаю, что инфраструктура подготовлена отлично. Всем советую не бояться начинать пробовать что-то новое, — говорит Алина.
Важно отметить, что активный образ жизни в Южно-Сахалинске не требует серьезных финансовых вложений. По всему городу оборудованы 143 дворовые площадки, где профессиональные инструкторы бесплатно проводят занятия по футболу, баскетболу, хоккею и ОФП. Параллельно с этим работают 13 бюджетных спортивных школ, а также реализуются масштабные социальные проекты: «Кузница здоровья», «Сахалинское долголетие», «Коньки в школу» и «Плавание для всех».
Для горожанина Владимира Иванова главная и самая понятная мотивация к регулярным тренировкам — это крепкое здоровье. Он на практике убедился, что в городе есть абсолютно всё для поддержания отличной физической формы.
— В Южно-Сахалинске отличные условия вообще: и тренажёры, и где побегать, и стадионы, и бассейны, и ледовые арены. Очень много всего, можно заниматься чем угодно, — делится Владимир во время пробежки по парку.
Артём Кокорев тренируется на улице в любую погоду. Его главная мотивация — желание становиться лучшей версией себя. Он уверен, что для прогресса большие бюджеты просто не нужны.
— Нужно желание: пришёл на площадку и, пожалуйста, — занимайся, развивайся. На сами тренировки я вообще нисколько не трачу. Закупка необходимой экипировки, тех же боксёрских лап, стоит пару тысяч. Потратив эти деньги один раз, можно годами спокойно заниматься. Альтернатива спортзалу — уличные площадки в городском парке, которые зимой чистятся от снега. Летом за ними тоже ухаживают, — рассказывает Артём.
Часто главным барьером перед выходом на спортплощадку становится не отсутствие возможностей или финансов, а обычное психологическое стеснение. Но, как показывает практика, именно на открытых уличных локациях новички находят самую сильную поддержку и легко вливаются в сообщества. Анастасия Тарасенко некоторое время боролась со страхом публичных тренировок. Однако желание обрести уверенность и стать хорошим примером для маленького сына победило сомнения.
— Раньше я очень сильно стеснялась, это была моя главная проблема. Но с появлением спорта в моей жизни появилась и уверенность. Сейчас я живу во дворе, где дети постоянно играют зимой в хоккей, а летом в футбол, и здорово за этим наблюдать. Поэтому совет тут один: бери и делай, — призывает Анастасия.
А для Сергея И спорт — это привычка, заложенная еще с двенадцати лет. Выходить на площадку его мотивирует любовь к свежему воздуху, открытому пространству и отличная компания.
— Занятия на свежем воздухе располагают больше, чем дома. До парка можно добраться почти с любой точки города. А если тяжело начинать одному, можно просто пойти со знакомым, который сможет помочь и поддержать, — советует Сергей, который регулярно тренируется вместе со своим школьным товарищем.
Такая массовая вовлеченность стала возможной благодаря грамотной организации городской среды: спорт в Южно-Сахалинске находится в буквальном смысле в шаговой доступности. На сегодняшний день в городе функционирует 762 спортивных объекта. Это как масштабные комплексы, не имеющие аналогов на Дальнем Востоке (центр единоборств «Сахалин Арена», центр водных видов спорта «Волна»), так и десятки открытых локаций. В целом, уровень обеспеченности жителей спортивными сооружениями уже достиг 83,7% и продолжает расти.
Официальная статистика и реальные истории людей доказывают: Южно-Сахалинск располагает мощной, доступной и открытой базой для тренировок. От дворовой воркаут-зоны в спальном районе до крупных комплексов — городская инфраструктура полностью готова принимать горожан любого возраста и уровня подготовки. Чтобы легко сориентироваться во всем многообразии и найти идеальное место для своих занятий, разработана удобная интерактивная карта спортивных городских объектов. Узнать актуальное расписание тренировок и первыми получать информацию о событиях, к которым можно присоединиться, горожане могут в канале «Мой спортивный Южный».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня В Южно-Сахалинске проходит крупнейшая на Дальнем Востоке выставка «КВАНТ-ИН».
10:14 Сегодня Вечер «На волнах мечты»: поэзия и музыка островных авторов в «Городской симфонии»
- 10:57 Сегодня Какие проблемы обнаружены в твороге и сырках: доклад Сахалинского филиала Россельхознадзора
09:40 Сегодня Больше половины освобождённых сахалинцев нашли работу благодаря Кадровому центру
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
14:28 14 Августа Риелтор планировал убить и обокрасть инвалида ради квартиры стоимостью почти шести миллионов рублей
16:23 14 Августа Прокурор Сахалина провёл встречу с работниками железнодорожных станций
17:46 14 Августа Как Кадровый центр помогает молодым специалистам
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
Выбор редакции
- 14:43 Сегодня В Южно-Сахалинске открыт приём заявок на ежегодный конкурс «Лучший управдом»
- 14:02 Сегодня В Южно-Сахалинске задержан подозреваемый в краже 255 тыс. рублей из хостела
- 12:16 Сегодня Новые правила дорожного поведения для электросамокатов
- 11:36 Сегодня Итоги работы сахалинских таможен в первой половине 2026 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?