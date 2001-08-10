В Южно-Сахалинске стартовал третий сезон программы «Взгляды»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый мурал на днях начали наносить на проспекте Мира, 284. В новом сезоне работы художников также объединены темой «Система координат». Сегодня творческую площадку посетил мэр Сергей Надсадин, где пообщался с молодыми авторами и организаторами проекта.

Вместе с участниками программы глава города обсудил, как менялся проект. Уличное искусство перестает быть буквальным воплощением образов — оно становится метафоричным и уникальным, преображая архитектурный облик Южно-Сахалинска. Параллельно в городе формируется сообщество творческой молодежи, которая и становится драйвером изменений.

- Начав реализовывать эту инициативу два года назад, мы хотели понять, как отнесутся к этому жители, и убедились, что проект поддерживают. Мы привлекаем талантливую молодежь со всей страны, проводя творческий конкурс. По прошествии времени мы видим, что горожане одобряют даже необычные предложения художников. Поэтому будем продолжать эту работу и создавать комфортную городскую среду в Южно-Сахалинске, - подчеркнул мэр Сергей Надсадин.

В обсуждении также принял участие первый вице-мэр Андрей Ковальчук. Он отметил, что за время существования программы «Взгляды» уличное искусство стало важным элементом архитектурного облика города.

- Над первым муралом работает замечательный художник из Нижнего Новгорода. На его рисунке будет гипподамова сетка - координаты всех ранее нанесенных муралов. Мы встречаемся с авторами на каждом объекте и обязательно общаемся с жителями — их мнение для нас очень важно. Мы рассчитываем продолжить программу и в следующем году, - прокомментировал Андрей Ковальчук.

Автором первого мурала в новом сезоне стал Никита Номерз. Молодой человек активно занимается уличным искусством в своем родном городе. Работа, которая появится на проспекте Мира, вошла в его серию «Части целого», где автор изображает образы людей.

- Это метафора того, что на протяжении жизни в нас находят отражения разные знания и ситуации, которые формируют нас как личность. Но в этом мурале главным станет карта города, вплетенная в образ. Поскольку общая концепция «Система координат», я решил поразмышлять о том, что для многих муралы и становятся ориентиром: ты можешь не знать названия улицы, но ориентируешься по городским картинам. Это размышление о том, как уличное искусство превращается в систему координат, - рассказывает художник.

К созданию своего первого мурала готовится художница из Москвы Полина Плаунтрава. Композицию «Жемчужина» она посвятила человеку и космосу, а в эскизе использовала отсылки к истории архитектуры Южно-Сахалинска.

- Я до этого момента работала в небольшом масштабе, но мне очень интересно монументальное искусство, поэтому я решилась попробовать свои силы и прошла конкурсный отбор. «Жемчужина» — это образ звезд на небе и самого полета человека в космос. Для меня она про то, как в космическом пространстве отражается Земля с ее историями и человеческими судьбами. Это работа о вечности, о том, что больше каждого из нас, но при этом объединяет всех нас. Готовя эскиз, я изучала современные карты и архивы Южно-Сахалинска, чтобы передать связь времен, - поделилась своей идеей автор.

Одна из целей программы «Взгляды» – развитие современной городской среды в Южно-Сахалинске и объединение представителей креативных индустрий, которые улучшают культурное пространство региона. Это направление отвечает задаче по преображению архитектурного облика областного центра, которую ставит губернатор Валерий Лимаренко. Проект художественного оформления фасадов активно поддержал мэр Сергей Надсадин. Это позволяет формировать актуальный культурный код города, открывая жителям и туристам привычные локации через призму уличного искусства.

Напомним, программа «Взгляды» реализуется в областном центре с 2024 года. С момента старта инициативы художники создали порядка 100 монументальных росписей. Муралы украсили центральные улицы города, а также планировочные районы муниципалитета.