Больше половины освобождённых сахалинцев нашли работу благодаря Кадровому центру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года трудоустроены 32 человека — на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С начала 2026 года в Кадровый центр Сахалинской области за помощью в поиске работы обратились 58 жителей, освободившихся из мест лишения свободы. 32 человека уже трудоустроены. Годом ранее работу нашли 25 человек.
Они работают поварами, электрогазосварщиками, продавцами-кассирами, грузчиками, обработчиками рыбы, мойщиками автомобилей, кухонными и подсобными рабочими.
«Сопровождение таких клиентов начинается еще до их освобождения: специалисты помогают заранее определить профессиональные возможности и дальнейшие шаги. После освобождения эту работу продолжаем — от восстановления необходимых сервисов и профориентации до прямого выхода на работодателя», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Такой путь прошла Оксана Панушко. После освобождения она обратилась в Холмский Кадровый центр, где ей помогли восстановить доступ к государственным сервисам, подать заявление на поиск работы и составить индивидуальный план трудоустройства.
После профориентации специалисты адресно проработали ее кандидатуру с работодателем и организовали собеседование в ООО «Лидер». Женщина получила возможность попробовать себя на новом месте, прошла период адаптации и сегодня продолжает работать поваром в кафе.
«После освобождения хотелось как можно быстрее вернуться к обычной жизни и работе. В Кадровом центре помогли разобраться со всеми первыми шагами и связали с работодателем. Сейчас я работаю поваром и рада, что у меня все получилось», — рассказала Оксана Панушко.
Если для трудоустройства нужны новые навыки, карьерные консультанты помогут подобрать профессиональную подготовку. В этом году на обучение направили трех человек. Они выбрали программы электрогазосварщика, водителя погрузчика и слесаря по ремонту автомобилей.
В Кадровом центре «Работа России» также доступны профориентация, психологическая поддержка, социальная адаптация и помощь в поиске вакансий. Карьерные консультанты помогают определить дальнейший профессиональный маршрут с учетом ситуации каждого человека.
Получить консультацию можно в ближайшем Кадровом центре региона.
Материал: Кадровый центр Сахалинской области.
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