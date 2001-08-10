Южно-сахалинский журнал «Слово» публикует произведения участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С началом специальной военной операции особое место в издании заняли произведения участников СВО. Один из таких авторов — ветеран Юрий Даценко, его рассказ стал личным дебютом на страницах журнала.

Литературно-познавательный журнал «Слово» с 2012 года выпускает издательство «Островная библиотека», действующее при Центральной городской библиотеке имени О.П. Кузнецова. Он объединяет на своих страницах начинающих и профессиональных авторов. Проза, публицистика, поэзия, рецензии — жанровое разнообразие позволяет оставаться интересным для широкого круга читателей. Журналы доступны во всех муниципальных библиотеках, а также в электронном виде на официальном сайте учреждения.

С момента начала специальной военной операции на страницах журнала зазвучали голоса героев СВО. Как отмечает директор МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» Ольга Бородина, истории и размышления бойцов составляют одну из главных ценностей каждого выпуска.

- В каждом журнале есть произведения участников СВО — их приносят сами бойцы, родственники или друзья. Страницы журнала — это память о павших и для живых. Кто-то пишет о товарищах, кто-то фантастику, мы не ограничиваем авторов. Наша задача — дать им отправную точку для творчества, - подчеркивает Ольга Бородина.

Среди авторов «Слова» — Юрий Даценко, для которого публикация в журнале стала первым литературным опытом. Юрий Викторович родился в Кривом Роге. На Сахалин переехал вместе с семьей в 2014 году. Профессиональную жизнь посвятил строительству, работал и в областном центре, участвуя в возведении домов и социальных объектов. В сентябре 2022 года добровольцем отправился на СВО. Вернувшись, прошел программу «Герои Сахалина и Курил» и сегодня продолжает трудиться в сфере строительства.

Как признается Юрий Викторович, желание попробовать себя в литературе было всегда, но он его откладывал. Идеи для историй стали приходить на передовой. Часы ожидания в окопе превратились в первые сюжеты. Вернувшись домой, он решил начать оформлять свои заметки. В итоге литературным дебютом стал рассказ «ДиноZавр», который вышел в 24-м номере журнала «Слово».

- Рассказ - это мысли о будущем. Мне захотелось представить, как изменится Россия через 50 лет, кто придет после нас и что мы им оставим? Образ главного героя получился собирательным. Я взял черты многих людей, с которыми встречался и на спецоперации, и в обычной жизни, и соединил их в одного персонажа. Второй герой, если можно так сказать, — это наша молодежь. Я в нее верю. Я вижу, какие растут ребята, и знаю, что наша страна в хороших руках, - отмечает Юрий Даценко.

В планах у Юрия Викторовича — продолжать литературную работу. Сегодня в центре его внимания — будущее. При этом он считает важным вплетать в сюжеты события, произошедшие в ходе специальной военной операции.

Добавим, поддержка участников специальной военной операции — приоритет работы правительства региона. Это направление находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко. Администрация города и мэр Сергей Надсадин последовательно реализуют задачи, обозначенные на региональном уровне, в том числе через содействие проектам, в которых участвуют ветераны СВО.