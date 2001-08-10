Росгвардия усиливает контроль за оборотом оружия на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе продолжаются плановые мероприятия по контролю за оборотом оружия и частной охранной деятельностью. За минувшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Сахалинской области проверили более 80 мест хранения гражданского и служебного оружия. В ходе рейдов выявлено 4 нарушения правил оборота оружия. Основным нарушением остается несвоевременное прохождение обязательного периодического медицинского освидетельствования, что является законным основанием для изъятия оружия. У владельцев оружия в Макарове, Корсакове и Долинске изъято 6 единиц огнестрельного оружия и аннулировано 5 разрешений на его хранение и ношение. Всего в ходе проверок правоохранители изъяли и поместили на временное хранение 7 единиц гражданского оружия. Добровольно граждане сдали 12 единиц оружия и 90 патронов.

За прошедшую неделю в подразделения ведомства поступило 174 заявления от граждан и организаций на предоставление госуслуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Специалистами рассмотрены и приняты решения по 213 обращениям.

Напоминаем владельцам охотничьего оружия о необходимости соблюдения правил оборота оружия в период осенней охоты. При ношении оружия необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также разрешение на его хранение и ношение. Ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель. Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости применения оружия. В ходе проведения охоты или спортивных мероприятий заряжание оружия осуществляется в порядке, определенном соответствующими правилами. Лица, имеющие право на хранение, ношение и использование оружия, обязаны выполнять установленные правила безопасного обращения с ним.