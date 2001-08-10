293 жителя Сахалина и Курил с инвалидностью нашли работу при поддержке Кадрового центра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За помощью в поиске работы в службу занятости обратился 491 житель региона — на 16% больше, чем годом ранее.
С начала 2026 года при поддержке Кадрового центра работу нашли 293 жителя Сахалина и Курил с инвалидностью. Всего за помощью в поиске работы обратился 491 человек.
Островитяне работают водителями, охранниками, монтажниками электрооборудования летательных аппаратов, операторами копировальной техники, рабочими по благоустройству, подсобными рабочими, дворниками, уборщиками помещений.
Карьерные консультанты помогают соотнести опыт и навыки человека с требованиями работодателей, учитывают рекомендации по условиям труда и при необходимости предлагают обучение.
Такой путь прошел Дмитрий Ридель из Тымовского района. Специалисты Кадрового центра помогли ему сориентироваться в вакансиях и выйти на работодателя. В результате Дмитрий занял позицию водителя автомобиля в Сахалинской межрайонной больнице.
«Мне хотелось найти работу, где я смогу быть полезен, и которая подойдет мне по условиям. В Кадровом центре помогли сориентироваться и связаться с работодателем. Сейчас я работаю водителем в больнице и доволен, что все получилось», — поделился сахалинец.
Если для выхода на вакансию нужны новые навыки, можно пройти профессиональную подготовку. С начала года на обучение направили 18 человек, восемь после его завершения уже трудоустроились. Среди выбранных программ — электрогазосварщик, электромонтер, водитель погрузчика, оператор котельной, охранник, делопроизводитель, специалист по кадрам и судоводитель маломерных судов. Бесплатные программы доступны в том числе в рамках нацпроекта «Кадры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
«Важно не просто предложить человеку свободное рабочее место, а найти вариант, который позволит ему уверенно работать и развиваться дальше. Карьерные консультанты помогают пройти весь путь — от оценки профессиональных возможностей до встречи с работодателем», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Отдельное направление — временная занятость подростков с инвалидностью. С начала года за такой возможностью обратились 123 человека, 112 уже получили работу и первый официальный трудовой опыт.
Узнать о вакансиях, обучении и других возможностях поддержки можно в любом филиале Кадрового центра области или на портале «Работа России».
Материал: кадровый центр Сахалинской области.
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