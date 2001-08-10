Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Музей книги Чехова приглашает на открытие юбилейной выставки члена Союза художников России Александра Бурыки, экспозиция «Искусство как путь» организована в галерее «Город художников» – при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.
Дата открытия выбрана неслучайно, выставка начнёт свою работу 5 августа – в день рождения художника. В экспозиции будут представлены около 30 произведений живописи и графики разных лет, отражающих творческий путь мастера, его художественные поиски и особый взгляд на окружающий мир.
Александр Бурыка родился 5 августа 1956 года в Южно-Сахалинске. Любовь к искусству ему привил отец, который с детства брал сына на пленэры. Первые профессиональные навыки получил в Южно-Сахалинской художественной школе, затем продолжил обучение во Владивостокском художественном училище и на художественном факультете Дальневосточного института искусств.
Более 40 лет Александр Васильевич посвятил развитию культурной среды Сахалина: работал в региональном отделении Союза художников России, вёл преподавательскую деятельность, а с 2004 по 2019 год возглавлял Сахалинский областной художественный музей.
Творчество Александра Бурыки объединяет живопись и графику, портреты и жанровые композиции, пейзажи и исторические мотивы. Его произведения отличаются вниманием к человеку, выразительностью образов и глубоким интересом к окружающему миру.
Приглашаем жителей и гостей Южно-Сахалинска разделить этот важный момент в жизни одного из ярких представителей сахалинской художественной школы и познакомиться с его творческим наследием, открытие экспозиции состоится 5 августа в 17:30, в галерее «Город художников» (ТРК «Сити Молл», 2-й этаж).
Выставка создана в рамках регионального проекта культуры «Художники Сахалинской области», инициированного губернатором Валерием Лимаренко. Экспозиция будет работать до 27 сентября.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Региональное управление Росгвардии подвело итоги контрольных мероприятий по обороту оружия за неделю
11:21 Сегодня Специалисты Сахалинэнерго продолжают реконструкцию ЛЭП-220 «Лермонтовка — Краснопольская»
09:45 Сегодня Кадровый центр подвел итоги работы по социальной адаптации соискателей региона
10:30 Сегодня Замена искусственного газона на стадионе «Спартак» завершится к октябрю 2026 года
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
18:18 23 Июля Кадровый центр Сахалинской области представил июльскую подборку редких вакансий
15:34 23 Июля Волонтёры Единой России продолжают следить за благоустройством в муниципалитетах в рамаках Народной программы
15:16 24 Июля В Южно-Сахалинске задержан подозреваемый в серии онлайн-мошенничеств
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
Выбор редакции
- 17:18 Сегодня Активисты МГЕР проводят мониторинг объектов благоустройства Сахалинской области
- 16:16 Сегодня На сегодняшний день в Сахалинской области завершено благоустройство шести объектов
- 15:54 Сегодня В главной островной библиотеке прошло очередное заседание книжного клуба «Чтение без границ»
- 12:36 Сегодня Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?