Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги Чехова приглашает на открытие юбилейной выставки члена Союза художников России Александра Бурыки, экспозиция «Искусство как путь» организована в галерее «Город художников» – при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

Дата открытия выбрана неслучайно, выставка начнёт свою работу 5 августа – в день рождения художника. В экспозиции будут представлены около 30 произведений живописи и графики разных лет, отражающих творческий путь мастера, его художественные поиски и особый взгляд на окружающий мир.

Александр Бурыка родился 5 августа 1956 года в Южно-Сахалинске. Любовь к искусству ему привил отец, который с детства брал сына на пленэры. Первые профессиональные навыки получил в Южно-Сахалинской художественной школе, затем продолжил обучение во Владивостокском художественном училище и на художественном факультете Дальневосточного института искусств.

Более 40 лет Александр Васильевич посвятил развитию культурной среды Сахалина: работал в региональном отделении Союза художников России, вёл преподавательскую деятельность, а с 2004 по 2019 год возглавлял Сахалинский областной художественный музей.

Творчество Александра Бурыки объединяет живопись и графику, портреты и жанровые композиции, пейзажи и исторические мотивы. Его произведения отличаются вниманием к человеку, выразительностью образов и глубоким интересом к окружающему миру.

Приглашаем жителей и гостей Южно-Сахалинска разделить этот важный момент в жизни одного из ярких представителей сахалинской художественной школы и познакомиться с его творческим наследием, открытие экспозиции состоится 5 августа в 17:30, в галерее «Город художников» (ТРК «Сити Молл», 2-й этаж).

Выставка создана в рамках регионального проекта культуры «Художники Сахалинской области», инициированного губернатором Валерием Лимаренко. Экспозиция будет работать до 27 сентября.