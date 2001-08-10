Кадровый центр подвел итоги работы по социальной адаптации соискателей региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После профориентации, психологической поддержки и социальной адаптации работу нашли 1 622 жителя региона.

Одна из самых востребованных услуг — профориентация. Специалисты Кадровых центров помогают соискателю понять, какие профессии ему подходят, какие навыки уже есть и куда двигаться дальше. За такой поддержкой обращаются выпускники, родители, люди с инвалидностью, участники СВО, граждане после длительного перерыва в работе, предпенсионеры и те, кто впервые ищет работу.

«В этом году профориентационную поддержку получили 5 076 жителей, из них 1 021 человек уже трудоустроен. Еще 590 человек прошли психологическую поддержку, 1 259 — социальную адаптацию. Эти направления особенно важны для тех, кто долго не работал, сомневается в себе или не понимает, с чего начать. Мы помогаем не просто выбрать вакансию, а выстроить понятный маршрут к занятости», — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Сахалинской области Елена Савельева.

После обращения для каждого клиента выстраивают индивидуальный маршрут. Карьерный консультант оценивает опыт, навыки, жизненную ситуацию и цель человека, а затем подбирает нужные сервисы. Главная задача такого сопровождения — довести человека до понятного результата: работы, обучения или открытие собственного дела.

Отметим, все услуги Кадрового центра предоставляются бесплатно. Обратиться за поддержкой можно через портал «Работа России» или в любой из 18 филиалов центра.