В Южно-Сахалинске направлено в суд дело о краже средств с банковской карты через найденный телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России «Южно-Сахалинск» завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя областного центра.

Установлено, что в мае 2026 года, обвиняемый, находясь на парковке вблизи одного из домов по ул. Сахалинской, г. Южно-Сахалинска, обратил внимание на лежащий на асфальте мобильный телефон. Не предприняв никаких попыток найти владельца или сообщить о находке он забрал устройство для своего личного пользования.

Позже, обвиняемый, находясь у себя дома, извлек из похищенного им мобильного телефона - SIM-карту, вставил ее в свой мобильный телефон, а затем при помощи отправки запроса, проверил баланс банковской карты, привязанной к украденному телефону.

Убедившись в наличии денежных средств на банковском счете потерпевшего, обвиняемый, распорядился ими по своему усмотрению, а именно, осуществил перевод денежных средств в сумме 16 750 рублей, решив приобрести себе криптовалюту.

Общая сумма ущерба составила 96 750 рублей.

Таким образом, своими умышленными противоправными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), а также п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета). Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.