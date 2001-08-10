Волонтёры Единой России продолжают следить за благоустройством в муниципалитетах в рамаках Народной программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общественный контроль и взаимодействие с местными властями — ежедневная работа волонтеров партии. Наши соратники в округах следят за благоустройством, ремонтом и строительством объектов, созданию которых способствовала Народная программа Единой России, принятая в 2021 году. Активисты собирают обратную связь у жителей, общаются с подрядчиками и передают в муниципалитеты всю информацию о возможных проблемах.



В Томаринском МО партийцы регулярно следят за работой подрядной организации ООО «Оникс», которая обустраивает новое место общественного отдыха возле набережной. Проект территории стал победителем Всероссийского голосования по проекту ФКГС, и уже к концу года строители обещают сдать готовый объект.



В Северо-Курильском МО близится к завершению строительство набережной — проект ее благоустройства также победил в голосовании ФКГС. Подрядчик уже закончил монтаж основных конструкций и устанавливает МАФы. Одновременно идет отделка прибрежной зоны. За соблюдением поэтапного графика работ следят представители мэрии и волонтеры Единой России. Нарушений сроков нет: к 31 августа северокурильчане с нетерпением ждут обновленную набережную.



В Охинском МО подрядчик асфальтирует участок улицы Комсомольской, где уже несколько недель идет ремонт. На каждом этапе за работами следят местные волонтеры и депутат районного Собрания Дмитрий Киселев. Сейчас на отрезке проезжей части уже уложили верхний слой асфальта.

«Мы сопровождаем этот объект с самого начала. Важно было убедиться, что подрядчик учел наши замечания и предложения», — отметил Дмитрий Киселев.

В Холмском МО добровольцы следят за обновлением моста через реку Правда. Это сооружение связывает район с соседями — Невельским МО. Подрядчик уже демонтировал старый одноколейный мост. Вместо него появятся две полноценные полосы движения и пешеходные тротуары. Работы идут в графике. Волонтеры передали всю информацию в мэрию муниципалитета.



«В рамках Народной программы с 2021 по 2026 год в Сахалинской области появились сотни важных для людей объектов: ФАПы и поликлиники, детские сады, новые школы, современные дома, благоустроенные скверы и парки. Сегодня волонтеры Единой России следят за их содержанием, текущим ремонтом и санитарным состоянием. В каждом районе Сахалина и Курил наши добровольческие ячейки работают в тесном контакте с местными властями: передают им обращения жителей и замечания к подрядчикам. Оперативный сбор обратной связи — первый шаг к устранению возникающих проблем», — прокомментировала руководитель РИК Сахалинского регионального отделения Единой России Ирина Киселева.