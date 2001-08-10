В Южно-Сахалинске продолжается за соблюдением правил дорожного движения пользователями электросамокатов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре прошел рейд, направленный на повышение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений среди водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).
В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, представитель одной из кикшеринговых компаний и специалисты Центра управления городской мобильностью.
В ходе рейда были выявлены случаи управления мощными электросамокатами без соответствующих водительских прав. В таких ситуациях транспортные средства изымаются и отправляются на специализированную стоянку.
Также в поле зрения проверяющих попали несовершеннолетние пользователи. Специалисты напоминают: правила дорожного движения строго регламентируют возрастные ограничения для управления СИМ.
- За нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность. По итогам рейда за нарушения, допущенные детьми младше 16 лет, к административной ответственности были привлечены их родители или законные представители, - подчеркнул заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения региональной Госавтоинспекции Лев Со.
Помимо работы инспекторов, активное участие в контроле принимают и операторы кикшеринга. При выявлении нарушений, в том числе перевозки пассажира, езды вдвоем на одном электросамокате, неспешивания при пересечении проезжей части по пешеходному переходу или несоблюдения возрастных требований сервиса, учетные записи пользователей были заблокированы оператором кикшеринга.
- Мы и дальше планируем проводить подобные рейды, особенно в летний период, когда интенсивность движения СИМ возрастает. Наша общая задача — сделать городскую среду безопасной для всех участников дорожного движения, - отметила начальник отдела специальных проектов Центра управления городской мобильностью Екатерина Рожкова.
- Безопасность на дороге — это ответственность, которая касается каждого из нас. Такие рейды важны. Регулярный контроль — единственный способ обеспечить безопасность как самих детей и подростков, которые часто не осознают всех рисков, так и других участников движения. Порядок на тротуарах и дорогах начинается со строгого соблюдения правил, - отметила южносахалинка Татьяна Котвицкая.
По итогам рейда в отношении нарушителей составлены административные материалы. Работа по контролю за использованием средств индивидуальной мобильности в Южно-Сахалинске будет продолжена.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:46 Сегодня На побережье Кунаширского пролива обнаружили выброшенное на берег ребро кита
09:00 Сегодня В Сахалинскую областную детскую библиотеку поступили книги из Белоруссии
11:14 Сегодня Риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов, получив 850 тыс. рублей за несуществующие участки
10:35 Сегодня Жители областного центра стали жертвами мошенников
09:49 Вчера Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
14:36 10 Июля Жители Долинска, устроившие стрельбу на городских улицах в 2023 году, получили сроки
15:31 10 Июля Четверо жителей Сахалинской области и гражданин Москвы организации канал незаконной миграции
09:47 10 Июля За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 3 тысяч нарушений ПДД
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 Вчера Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
Выбор редакции
- 18:03 Сегодня В музее книги А. П. Чехова состоялась программа, посвященная Р. Рождественскому
- 17:31 Сегодня В Углегорске открылись две новые выставки к 160-летию А.П. Чехова
- 17:16 Сегодня В Южно-Сахалинске активно продолжаются дорожно-ремонтные работы
- 15:31 Сегодня Строительство новой насосной станции в Томари продолжается
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?