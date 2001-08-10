В Южно-Сахалинске продолжается за соблюдением правил дорожного движения пользователями электросамокатов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре прошел рейд, направленный на повышение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений среди водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, представитель одной из кикшеринговых компаний и специалисты Центра управления городской мобильностью.

В ходе рейда были выявлены случаи управления мощными электросамокатами без соответствующих водительских прав. В таких ситуациях транспортные средства изымаются и отправляются на специализированную стоянку.

Также в поле зрения проверяющих попали несовершеннолетние пользователи. Специалисты напоминают: правила дорожного движения строго регламентируют возрастные ограничения для управления СИМ.

- За нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность. По итогам рейда за нарушения, допущенные детьми младше 16 лет, к административной ответственности были привлечены их родители или законные представители, - подчеркнул заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения региональной Госавтоинспекции Лев Со.

Помимо работы инспекторов, активное участие в контроле принимают и операторы кикшеринга. При выявлении нарушений, в том числе перевозки пассажира, езды вдвоем на одном электросамокате, неспешивания при пересечении проезжей части по пешеходному переходу или несоблюдения возрастных требований сервиса, учетные записи пользователей были заблокированы оператором кикшеринга.

- Мы и дальше планируем проводить подобные рейды, особенно в летний период, когда интенсивность движения СИМ возрастает. Наша общая задача — сделать городскую среду безопасной для всех участников дорожного движения, - отметила начальник отдела специальных проектов Центра управления городской мобильностью Екатерина Рожкова.

- Безопасность на дороге — это ответственность, которая касается каждого из нас. Такие рейды важны. Регулярный контроль — единственный способ обеспечить безопасность как самих детей и подростков, которые часто не осознают всех рисков, так и других участников движения. Порядок на тротуарах и дорогах начинается со строгого соблюдения правил, - отметила южносахалинка Татьяна Котвицкая.

По итогам рейда в отношении нарушителей составлены административные материалы. Работа по контролю за использованием средств индивидуальной мобильности в Южно-Сахалинске будет продолжена.