Строительство новой насосной станции в Томари продолжается
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уровень технической готовности насосной станции второго подъема с современной станцией водоподготовки, работающей в автоматическом режиме, возводимой в Томари, составляет 55%. Строительство подобных объектов обеспечивает достижение целевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни», созданного по решению Президента РФ Владимира Путина и направленного на повышение надежности и эффективности коммунальной инфраструктуры.
— Следим за строительством объекта, держим на особом контроле ход работ. Подрядчик идет по графику. Впереди — самые ответственные этапы: установка станции водоочистки, пусконаладка автоматики, подключение инженерных систем. Понимаем, как важен этот объект для томаринцев — старая станция 1924 года постройки давно не справляется. Мы требуем не только соблюдения сроков, но и исполнения всех технических решений, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
На сегодняшний день строители полностью закрыли контур здания насосной станции: готов металлический каркас, залито монолитное перекрытие, смонтированы стеновые сэндвич-панели, выполнено утепление железобетонного цоколя (включая подземную часть), установлены оконные блоки ПВХ и кровельное покрытие с системой снегозадержания.
Помимо самого здания, завершено устройство фундаментов под все ключевые сооружения: резервуары чистой воды (РЧВ), резервуар аварийного сброса и фундаментную группу для дизель-генераторной установки (ДГУ). Сам генератор мощностью 250 кВт уже смонтирован, проложены кабельные линии. Также полностью выполнены работы по прокладке внутриплощадочных сетей водопровода и канализации, смонтированы полиэтиленовый резервуар на 15 м³ и все железобетонные колодцы. Завершен значительный объем по системе теплоснабжения: уложены трубы наружного теплоснабжения и построены тепловые камеры, включая замену надземного участка теплотрассы между домами №12 и №14 по улице А. Буюклы.
Несмотря на большой фронт работ, строителям еще предстоит решить ряд технологических задач. В ближайшее время специалисты приступят к установке комплексной станции водоочистки модели «ВОС-1678/69УТР» (производительностью 1678 м³/сутки), а также к монтажу автоматики, систем пожаротушения, вентиляции и электроснабжения.
В планах — завершить внутреннюю отделку помещений, установить ворота, смонтировать оставшиеся участки наружных сетей, а также выполнить благоустройство территории и укладку асфальта. Ожидается поставка недостающих материалов, после чего темпы работ будут наращиваться.
После ввода объекта в эксплуатацию мощность насосной станции существенно возрастет. Вместо старого оборудования придут два резервуара чистой воды по 245 кубометров каждый, а очистные сооружения обеспечат круглосуточную подачу воды, полностью соответствующей нормам СанПиН.
Особенно важен этот объект для 4 тысяч томаринцев. Существующее здание станции, построенное еще в 1924 году, давно физически и морально устарело. Ежегодно в период половодья вода в кранах становилась мутной и не соответствовала нормативам по цветности.
— Мы очень ждем запуска. Весной вода с рек приходит такая, что пить невозможно. Надеемся, что с новой станцией эта проблема уйдет в прошлое, и мы будем наконец пользоваться чистой водой без опасений, — рассказал Александр Андреев.
Завершение работ и пусконаладка запланированы на декабрь 2026 года.
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