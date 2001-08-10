Сахалинская область успешно завершила пилотный проект по созданию «СахалинТеха»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область успешно завершила участие в пилотном проекте Министерства науки и высшего образования РФ «Разработка продуктовых программ кампусов». По итогам работы регион представил на федеральный уровень итоговый пакет из 35 образовательных продуктов для создаваемого передового кампуса «СахалинТех».

Пилотный проект стартовал в апреле 2024 года в пяти регионах: Новосибирской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областях и Пермском крае. Результатом совместной работы федеральных ведомств, регионов-участников и индустриальных партнёров стало формирование 37 продуктовых программ, объединивших 245 решений — от наукоёмких технологических разработок до образовательных и сервисных моделей.

Портфель «СахалинТеха» отражает стратегические приоритеты развития островного региона и отвечает на глобальные вызовы. Он включает шесть ключевых тематических направлений:

— Технологии для энергетики: разработка решений для устойчивого энергоснабжения удалённых территорий.

— Технологии освоения Мирового океана: проекты в области аквакультуры, морских исследований и добычи полезных ископаемых.

— Беспилотные робототехнические системы: создание автономных комплексов для работы в сложных климатических условиях.

— Освоение территорий со сложными геологическими условиями: инженерные решения для строительства в сейсмоактивных зонах.

— Агротехнологии для зон рискованного земледелия: обеспечение продовольственной безопасности за счёт инновационных методов ведения сельского хозяйства.

— Социокультурное развитие: программы по формированию комфортной городской среды и сохранению уникальной идентичности Дальнего Востока.

«Кампус «СахалинТех» станет центром притяжения талантов мирового уровня, где будут рождаться технологии будущего. Представленные продукты — это дорожная карта подготовки специалистов, способных отвечать на самые амбициозные вызовы страны», — отметил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Напомним, что по нацпроекту «Молодежь и дети» в России будет создано созвездие из 40 современных университетских кампусов. Опыт пилотного проекта ляжет в основу единого стандарта их наполнения, гарантируя, что каждый новый кампус будет предлагать студентам актуальные образовательные продукты, напрямую связанные с задачами экономического и технологического суверенитета страны.