Сотрудники аэровокзала «Южно-Сахалинск» победили в бизнес-турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководящий персонал главной воздушной гавани островов вошёл в топ-5 конкурсантов авиационной бизнес-симуляции. К состязанию в управлении производственной системой присоединились представители аэропортов Дальнего Востока, Сибири, центральной части и юга России. Всего за победу боролись 30 профессионалов. Игра проходила в Москве.

Участников большого бизнес-турнира отобрали из 150 кандидатов. Борьбу за место в финале провели дистанционно. Конкурсантам предложили написать эссе «Почему ты хотел бы стать генеральным директором аэропорта?». Эксперты авиационной отрасли оценивали обезличенные работы, что обеспечило прозрачность тура. По его итогам уже на очный этап игры вышли 4 сотрудника аэровокзала «Южно-Сахалинск».

В Москве для аэропортовых специалистов подготовили серию заданий. Сначала участники показывали свои гибкие и жёсткие навыки в бизнес-играх. Перед командами ставили производственные задачи и наблюдали за тем, как конкурсанты проявляют не только профессиональные навыки, но и умение убеждать, располагать к себе, работать в коллективе, критически мыслить, распределять время и нагрузку. Разбирая кейсы, группам приходилось решать как сиюминутные, критические вопросы, так и стратегические.

Второй блок испытаний сделали индивидуальным. В сжатые сроки участники должны были подготовить презентацию уникального технологичного проекта. После — защитить его перед экспертами и привлечь максимальное число инвестиций.

Специалист по развитию производственной системы Олег Шалаев представил вариант роботизации процесса обработки багажа. В зоне комплектации он предложил заменить диспетчеров по загрузке бионическими манипуляторами с компьютерным зрением. Проще говоря — кранами со сканерами. Это экономило бы предприятию более 20 миллионов в год.

И. о. технического директора воздушной гавани Виталий Сухий защитил в ходе конкурса проект цифрового клона аэровокзального комплекса. Он позволил бы специалистам удалённо регулировать температуру в помещениях, контролировать потребление энергоресурсов и другие параметры, минимизируя затраты на обслуживание объектов аэровокзального комплекса и оперативнее устраняя неполадки.

Именно эти презентации эксперты признали одними из лучших. Авторов проектов отметили благодарностями, на реализацию проектов дали добро.

«Честно скажу, высокая оценка экспертов сильно замотивировала и вдохновила. Конечно, было интересно понаблюдать за коллегами, выслушать их идеи, подсмотреть за тем, как они работают. Но всё же, участвуя в “Игре на повышение”, я в первую очередь испытывал себя. То, что именно проекты нашего аэровокзала оказались в числе лучших, говорит о следующем: команда комплекса действительно развивается в ногу со временем, прекрасно владеет технологиями и понимает потребности отрасли. С новыми силами будем воплощать новые идеи», — отметил специалист по развитию производственной системы АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Олег Шалаев.

Оба проекта, презентованных на «Игре на повышение», запустили в разработку. Воплотить их авторы планируют в ближайшие пару лет. Эти идеи станут дополнением программы аэровокзала «Южно-Сахалинск» по внедрению в производство безлюдных технологий.