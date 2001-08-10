В Сахалинскую областную детскую библиотеку поступили книги из Белоруссии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одну из них – детскую сказку «Шубуршун и его друзья» - подписал в подарок сахалинским читателям Алесь Карлюкевич, известный прозаик, председатель Союза писателей Белоруссии. Эта сказка, кстати, известна не только в братской республике: она переведена на английский, китайский и башкирский языки. Автор передал ее, встретившись в Минске с Владимиром Семенчиком – поэтом, прозаиком, председателем Сахалинского регионального отделения Союза писателей России, заместителем директора областной детской библиотеки. На встрече обсуждались планы и возможности сотрудничества писательских организаций Белоруссии и Сахалина, намеченные в Соглашении, которое было подписано нынешней весной.

Несколько красочных краеведческих изданий и художественных книг белорусских авторов подарила сахалинским читателям директор районной центральной библиотеки города Слуцка Людмила Гуринович. В начале июня в библиотеке прошла творческая встреча с Владимиром Семенчиком, который вырос в этом городе и делал там первые шаги в литературе. Кульминацией встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Слуцкой библиотекой и Сахалинской областной детской библиотекой – это откроет новые возможности для культурного обмена.

Полученные в дар издания будут использованы для проведения в областной детской библиотеке международной акции «Читаем белорусские книги». Это культурно-просветительский проект, направленный на популяризацию богатого литературного наследия Республики Беларусь среди юных читателей Сахалина. Таким образом, областная детская библиотека активно развивает международные культурные связи, важность которых неоднократно подчеркивал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он, в частности, уделяет большое внимание сотрудничеству с Республикой Беларусь. С 2015 года между правительством региона и Беларусью действует двустороннее соглашение, а в 2024 году стороны утвердили новый трёхлетний план, в рамках которого развиваются экономические и гуманитарные связи в различных сферах деятельности.